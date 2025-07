Squid Game 3 rivela come In-ho è diventato il Front Man

News Serie TV

Nella terza ed ultima stagione di Squid Game sono emersi diversi dettagli, come ad esempio il modo in cui In-ho è diventato poi il Front Man. Attenzione agli Spoiler.

La terza ed ultima stagione di Squid Game ha offerto alcune risposte alle domande che hanno accompagnato il pubblico nelle precedenti stagioni. Una, tra queste, riguarda proprio In-ho: come e perché è diventato il Front Man? La risposta a questa domanda arriva nel corso della terza stagione e coinvolge anche Gi-hun.

Squid Game 3 mostra come In-ho è diventato il Front Man (Spoiler)

Nella seconda stagione il Front Man ha deciso di manipolare Gi-hun spacciandosi per uno dei giocatori. Si è infiltrato nel gioco ed è diventato uno dei punti di riferimento di Gi-hun. Quest’ultimo, però, ignorava la sua vera identità e quell’amicizia gli è costata carissimo. Nella terza stagione, poi, il Front Man si riavvicina a Gi-hun e gli propone una scappatoia, la stessa tempo addietro offerta a lui. A seguire faremo riferimento a quello che è accaduto nella terza stagione di Squid Game, per cui chi non desidera anticipazioni di ogni sorta dovrebbe tornare in un secondo momento, a visione ultimata, alla lettura di questo articolo.

Il pubblico sapeva perfettamente chi si celasse dietro la maschera del Front Man, ma Gi-hun ha appreso questa informazione soltanto verso la fine della terza stagione, quando In-ho ha richiesto la sua presenza nel suo ufficio e gli ha proposto un’alternativa: anziché attendere l’ultimo gioco, gli ha offerto un pugnale con cui fare fuori tutti i giocatori rimasti. E mentre Gi-hun non è riuscito ad andare fino in fondo, attraverso un flashback si scopre che tempo addietro quella sorte è toccata anche a In-ho. A sua volta un giocatore, è stato spronato da quello che era all’epoca il suo Front Man ad eliminare tutti i concorrenti. E In-ho lo ha fatto, vincendo in modo poco leale e spietato, brutale, senza arrivare alla partita finale. Nel quinto episodio, il flashback in questione ha spiegato perché poi In-ho sia diventato il nuovo Front Man e come, in realtà, abbia desiderato che Gi-hun seguisse le sue orme.

Assecondando la sua indole, In-ho ha ucciso gli altri giocatori con un coltello perdendo il suo ultimo briciolo di umanità e compassione, forse mosso dalla disperazione di prendersi cura della moglie malata. Ma ciò che mostra l'inquadratura va ben oltre la semplice eliminazione degli avversari. Avrebbe soltanto dovuto tagliare loro la gola con quel coltello, invece In-ho li ha sterminati tutti, infliggendo loro numerose coltellate. Perché si sia spinto così oltre non è chiaro, ma è possibile che il trauma dei giochi lo abbia poi spinto a comportarsi di conseguenza. Anche Gi-hun avrebbe potuto seguire quella strada, avendo motivazioni relativamente simili a quelle di In-ho nella prima stagione ed esperienze analoghe durante i giochi, ma non è andata così e alla fine ha preferito persino sacrificare la propria vita per salvare una neonata innocente. Se In-ho ha perso la sua umanità nel processo, Gi-hun ha scelto di aggrapparsi ad essa fino alla fine. Il flashback, in ogni caso, non mostra cosa succede dopo a In-ho, per cui non lo si vede diventare ufficialmente il Front Man.