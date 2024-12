Squid Game 2, è polemica: Perché un attore cisgender interpreta una donna trans? La spiegazione dell'ideatore

News Serie TV

Nella seconda stagione di Squid Game uno dei personaggi più interessanti è il giocatore 120, una donna trans interpretata però da Park Sung-hoon, un attore maschio cisgender: il creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha spiegato i motivi di questa scelta.

Nella seconda stagione di Squid Game, da poco arrivata su Netflix, non è passato inosservato il casting di Park Sung-hoon, un attore maschio cisgender scelto per interpretare il ruolo di Hyun-ju, una donna trans. In molti si sono chiesti perché non sia stata scelta un'attrice che fosse trans anche nella vita reale ed è scoppiata una vera e propria polemica, considerato anche che Netflix negli ultimi tempi ha sempre riposto molta attenzione sulle questioni riguardanti la comunità LGBTQ+. È stato il regista e creatore della serie Hwang Dong-hyuk, tuttavia, a dare una spiegazione soffermandosi sul perché ha scelto Park (un attore già noto ai fan dei k-drama grazie a titoli come La regina delle lacrime e The Glory) invece di un'attrice transgender per il ruolo di Hyun-ju.

Squid Game: L'ideatore parla del casting di Park Sung-hoon per il ruolo di una donna trans

Intervistato da TVGuide, Hwang Dong-hyuk ha detto che si aspettava che una scelta del genere generasse polemiche, ma ha cercato anche di spiegare le circostanze che lo hanno portato a muoversi verso una certa direzione, una volta deciso di voler includere un giocatore trans nella seconda stagione di Squid Game. La sua è stata già di per sé una scelta importante, visto che nei k-drama i personaggi queer, in particolare quelli trans, sono davvero pochi. Il problema è arrivato quando non riusciva a trovare un'attrice donna trans per il personaggio di Hyun-ju. Ecco la sua spiegazione:

All'inizio stavamo facendo le nostre ricerche e pensavo di fare un casting aperto ad attrici realmente trans. Quando abbiamo fatto le nostre ricerche in Corea, non c'erano quasi attori apertamente trans, per non parlare di quelli apertamente gay, perché, sfortunatamente, nella società coreana la comunità LGBTQ è ancora piuttosto emarginata e più trascurata, il che è straziante. Era quasi impossibile trovare qualcuno che potessimo scegliere in modo autentico. E questo ci ha portato alla decisione di scegliere Sung-hoon. Ho seguito il suo lavoro sin dal suo debutto, e avevo piena fiducia in lui, che sarebbe stata la persona giusta in termini di talento nell'interpretare questo personaggio.

L'importanza di un personaggio queer in Squid Game

Dunque il regista ha dovuto fare una scelta sofferta ma consapevole. L'inclusione di Hyun-ju nella seconda stagione di Squid Game acquista a questo punto ancora più importanza perché è un raro esempio di rappresentazione LGBTQ+ nei drama coreani. In quanto donna transgender che affronta i pregiudizi e gioca per ottenere il denaro che le servirà per la transizione, Hyun-ju si è dimostrata un personaggio molto positivo e d'ispirazione in una società, come quella coreana, che spesso emargina gli appartenenti alla comunità LGBTQ+. Park, dal canto suo, ha saputo rendere giustizia al personaggio con un'interpretazione degna di nota. Nonostante ciò, ci auguriamo che questo sia solo il primo passo per abbattere le barriere dietro cui sono confinati gli attori trans, o anche semplicemente le persone transgender, in Corea e che l'inclusione di questa storyline in Squid Game alimenti un dibattito anche a livello internazionale.