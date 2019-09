Space Force: John Malkovich raggiunge Steve Carell nella comedy di Netflix

News Serie TV

Al cast si sono uniti anche Ben Schwartz e Diana Silvers.

John Malkovich sarà per la seconda volta il protagonista di una delle novità più attese dei prossimi mesi dal pubblico del piccolo schermo. Dopo aver indossato l'abito corale nella miniserie di Paolo Sorrentino The New Pope, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic, il nominato all'Oscar ha firmato con Netflix per inossare panni ben diversi in Space Force, la sitcom che ha l'enorme pregio di riunire Steve Carell con l'ideatore di The Office Greg Daniels.

Ispirata dalla proposta del Presidente Donald Trump di lanciare una forza armata spaziale, Space Force ruota attorno alle persone incaricate dal governo federale di creare un sesto corpo delle forze armate statunitensi per difendere il Paese dalle minacce che potrebbero arrivare dallo spazio. Carell interpreterà il generale Mark R. Naird, al quale è stato ordinato di riportare l'America sulla Luna entro il 2024. Malkovich lo affiancherà nei panni del brillante capo consulente scientifico Adrian Mallory, la cui speranza è impedire che lo spazio diventi il campo di una prossima battaglia internazionale.

Al cast regolare si sono uniti anche Ben Schwartz (Parks and Recreation) con il ruolo del consulente per i media F. Tony Scarapiducci; Diana Silvers (Into the Dark) di Erin, la figlia problematica di Mark; e Tawny Newsome (Brockmire) del pilota di elicottero Angela. Faranno parte invece del cast ricorrente Jimmy O. Yang (Silicon Valley) e Alex Sparrow (UnREAL).