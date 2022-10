Sono Lillo: Il trailer ufficiale e il poster della nuova serie di Prime Video in cui Posaman è il nemico

News Serie TV

La comedy con Lillo Petrolo, appena presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, debutterà in streaming il 5 gennaio 2023.

Per Lillo Petrolo il personaggio di Posaman, nato durante lo show LOL - Chi ride è fuori, è stata una vera benedizione. Il suo super potere - saper fare delle plastiche pose da copertina - lo ha reso inconfondibile e amatissimo. Ma se a un certo punto fosse diventato un po' troppo ingombrante? È stata presentata oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, Sono Lillo, una nuova comedy originale di Prime Video con protagonista proprio il celebre comico romano. Per l'occasione sono stati svelati la data di uscita (il 5 gennaio 2023), il poster e il trailer ufficiali, che vedete qui sotto.





La trama di Sono Lillo

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

Non solo Lillo: Il cast stellare

L’attesa serie in 8 episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind), creata da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni che ne hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Accompagnano Lillo in questa avventura colleghi di vecchia data e anche comici emergenti: Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.