Sono Lillo: alla Festa del Cinema di Roma il cast presenta la spassosa serie a gennaio su Prime Video

Protagonisti della penultima giornata della Festa del Cinema di Roma Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Sara Lazzari, Paolo Calabresi, Marco Marzocca, nel cast della spassosa serie Prime Video, Sono Lillo. Ecco come la hanno raccontata.

Nella penultima giornata della Festa del Cinema di Roma è stata presentata la prima delle serie comiche italiane più attese: Sono Lillo arriverà in 8 episodi su Prime Video il 5 gennaio ma noi abbiamo potuto averne una ghiotta anticipazione vedendo i primi tre episodi. Al centro della storia c'è Lillo, così come lo conosciamo, che ha però un'altra famiglia, un'altra moglie, e un rapporto a dir poco controverso col personaggio di Posaman, che gli spettatori hanno conosciuto in LOL - Chi ride è fuori. Un what if, insomma, che si chiede cosa succede a mettere un personaggio reale in un mondo inventato. Non si tratta di brevi episodi autoconclusivi, bensì di una vera e propria storia dal taglio cinematografico, che affronta vari registri, dal sentimentale al comico al... fantasy. Coprodotta da Lucky Red e diretta da Eros Puglielli, può contare su un cast straordinario di protagonisti, con guest star del calibro di Valerio Lundini, Emanuela Fanelli, Edoardo Ferrario, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e molti altri. I personaggi principali erano rappresentati dai loro interpreti in conferenza stampa, e sono stati loro stessi a parlarne dopo che Lillo ha raccontato la genesi della serie:

La metafora del supereroe per me è importante perché sono un grande appassionato di fumetti e vengo da quel mondo, avevo già inventato altri supereroi come Normalman, che diventa cento volte più intelligente, più forte e più agile, solo che partiva svantaggiato perché era cento volte più stupido, e quindi diventava e acquisiva comunque dei poteri. Per una sorta di timore reverenziale, i supereroi che creo sono sempre improbabili, perché ho troppo rispetto per quelli veri. In questa serie Posaman è utilizzato per me in un modo molto interessante anche psicologico. Nella serie io sono effettivamente me stesso con tutte le mie insicurezze, le mie paure, solo che sono trasportato in un altro multiverso. Come sarebbe stata la mia vita se invece di essere l'attore fortunato che sono, con la carriera che ho avuto, magari ero uno che arrancava e il cui unico successo era rappresentato da questo supereroe inventato da me? Cosa sarebbe successo? Forse l'avrei odiato. È un modo per raccontare un pochino il mondo degli attori e il mondo che appartiene un po' a tutti perché nella serie c'è una persona con delle problematiche che possono avere tutti. Mi interessava la chiave di racconto autoironica, umoristica, l'idea di divertire. Per me l'intrattenimento rimane la cosa più importante. Non è una serie autoriferita, anzi è molto corale, come potete vedere. Dopo il successo di Posaman mi è stato chiesto se volessi fare una serie su Posaman e ho detto, “beh, sarebbero sei puntate da venti secondi perché fa sei pose e basta, non fa nient'altro”, e invece, con l'aiuto degli sceneggiatori Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, abbiamo trovato un modo per raccontare perfino Posaman in modo che il racconto sia interessante.

Sara Lazzaro è Marzia, che dà il via al lato romantic comedy della storia (accentuato dalla scelta delle musiche di George Gershwin in certe scene):

"Marzia è un po' un motore iniziale della storia, è la moglie di Lillo, una donna forte, dolce, sensibile, molto devota a suo marito e al suo lavoro, che si trova però in un momento di grande difficoltà perché non riconosce il suo percorso. Perciò decide di lasciarlo per vedere se entrambi riescono a stare in piedi da soli. Questo causa degli effetti collaterali molto divertenti e variegati. Marzia porta anche un colore drammatico nella serie, ci deve essere infatti un moto di verità onesto e sincero che genera una dinamica che poi avrà anche dei momenti estremamente ilari".

Pietro Sermonti, con un look pelato e barbuto, è uno dei personaggi più divertenti di Sono Lillo. È il suo agente, che per quanto millanti, guadagna esclusivamente col personaggio di Posaman, di cui il suo cliente vuole sbarazzarsi. Ed è anche, per quanto strano, un suo intimo amico.

"Il mio personaggio è Sergio Locatelli, rappresenta artisti, che è un tormentone di questa serie, a un certo punto do il biglietto da visita anche a una bicicletta e a una pianta, ho questo tic. Sarò brevissimo: alla fine di dicembre, per fortuna avevo lavorato parecchio, ho detto alla mia agente “adess il suo ci fermiamo un attimo”. Metto giù il telefono, mi chiama Lillo e lì che gli vuoi dire? Io con Lillo farei qualunque cosa, da giocare a ping pong ad andare in campeggio per cui non ho potuto dire di no. Ho goduto come un pazzo, ho riso come un pazzo e la cosa che mi piace tantissimo delle tre puntate che ho visto è che esistono delle zone, dei colori narrativi molto diversi, molto definiti, che si mescolano in un modo straordinario, a partire dalla storia d'amore che mi ha molto emozionato. Poi c'è il mondo di Marco Marzocca, del delirio di bambini di 3 anni ma vecchi che fanno piangere dalle risate, c'è la sua famiglia, c'è il locale di cabaret con cabarettisti straordinari che si fanno prendere in giro..."

E a proposito di cabaret, che è il posto dove si esibiscono le guest star di ogni puntata, a gestirlo è un altro esilarante personaggio, interpretato da Paolo Calabresi:

"Agenore è un uomo disperato, è una persona che non ha futuro e forse neanche un passato, tanto è vero che lo racconta, ma non si capisce e non si capirà neanche dopo se lo ha inventato o no. Lui sostiene di essere stato un grande comico in Cina, dove aveva questo spettacolo che faceva molto ridere perché raccontava ai cinesi gli usi degli italiani in Cina e poi è successo qualcosa che non si può raccontare sennò diventa spoiler, ma c'è stato un fattaccio brutto che lo ha riportato in Italia dove gestisce questo locale in cui invita dei comici bravissimi che però gli fanno schifo, li vorrebbe vedere tutti morti, tanto è vero che gli dà dei consigli sbagliatissimi".

Cristiano Caccamo torna a lavorare con Lillo, con cui al cinema era apparso in Una famiglia mostruosa, e che qua passa da futuro genero a fratello. Quanto Lillo è inaffidabile e pasticcione, tanto che la sua ricca famiglia lo tiene lontano dagli affari, tanto lui è preciso, elegante e di successo. Anche se nasconde qualcosa... "Io sono Edoardo, sono il cocco di mamma, lavoro nell'azienda di famiglia e aiuto Lillo ad entrare in questa azienda, perché ci ho il mio tornaconto. Ovviamente mi hanno scelto perché non gli somiglio per niente".

Marco Marzocca, chiamato in causa da Sermonti, è un altro dei personaggi spassosi della serie, protagonista di una linea narrativa più fumettistica e ludica. Così lo racconta il suo bravissimo protagonista: "Sante ha iniziato a giocare da ragazzino, è cresciuto ma è rimasto lì, Siamo amici, come nella vita lo siamo da trent'anni e ci frequentiamo anche privatamente e quindi le nostre passioni sono venute fuori. La cosa più difficile di questo lavoro è stata rimanere seri. Sante è un bambino cresciuto, in pratica sono i bambini di Stranger Things invecchiati ma rimasti gli stessi. Se guardate quello che facevamo, i giochi di ruolo, le passioni, i miti che abbiamo avuto quando eravamo ragazzini sono rimasti dentro Sante in modo radicale e l'hanno plasmato per tutta la vita, tanto è vero che ha un negozio dove vende articoli fantasy e giochi che hanno a che fare con il suo mondo, un mondo di draghi, di maghi e di elfi, dove vuole trascinare il povero Lillo, che all'inizio si rende conto dell'assurdità della cosa ma poi in realtà c'è dentro anche lui".

E qui si apre un divertente siparietto tra lui e Lillo, che confessano di ritrovarsi qualche volta per giocare e di avere portato anche quell'aspetto molto personale nella serie. Come è forse noto a molti, nella vita Lillo per hobby dipinge miniature fantasy e ha raccontato di essere attualmente alle prese con un elfo vichingo. Com'è stato per Eros Puglielli dirigere questa squadra straordinaria (che comprende anche Camilla Filippi nel ruolo della sorella di Sara e Anna Bonaiuto in quello della madre di Lillo)? "In termini cinematografici è difficile descriverlo. È più facile farlo in termini musicali. Un po' come suonare con la tua band preferita, trovarsi sul palco con loto. In tutta questa pazzia mi sento molto a casa, è un po' la mia natura, ci agganciamo bene l'un l'altro e convogliamo i contenuti personali sul piano narrativo. Sul set cerchiamo di far germogliare le scene, ampliarle, creare gag, è un tipo di esperienza in linea con la mia natura".

Secondo noi il risultato è eccellente ed estremamente divertente e ridere, di questi tempi, è più necessario che mai. Da fan, prima che da critici, ci dispiace solo di essere rimasti “appesi” dopo il terzo episodio e non vediamo l'ora di riprendere il discorso interrotto con Sono Lillo il prossimo 5 gennaio su Prime Video.