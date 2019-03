Sky rinnova Tin Star per una terza e ultima stagione

La resa dei conti è vicina. Pochi giorni dopo la conclusione della seconda stagione in Italia, Sky annuncia il rinnovo del thriller Tin Star per un terzo e ultimo ciclo di 6 episodi, in onda presumibilmente tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo.

Creata da Rowan Joffé, Tin Star segue uno straordinario Tim Roth nei panni di un detective della polizia di Londra trasferitosi in un paesino sperduto tra le Montagne Rocciose canadesi nel tentativo di sfuggire al suo passato, diventandone il nuovo capo della polizia. Tuttavia, non passa molto prima che l'uomo si trovi costretto a risvegliare il suo lato violento quando lui e la sua famiglia sono nuovamente in pericolo.

La terza stagione, definita da Sky "il capitolo conclusivo di una trilogia", riprenderà il racconto dal punto in cui si è interrotto nella seconda, ovvero dalla rivelazione ad Anna (Abigail Lawrie) di non essere la figlia di Jack (Roth) ma di un criminale di Liverpool con il quale lui aveva affrontato un pericoloso nemico comune ora determinato a chiudere la questione. Gli ultimi episodi saranno ambientati dunque a Liverpool e dintorni, raccontando il ritorno della famiglia Worth nel Regno Unito per affrontare il suo passato una volta per tutte.