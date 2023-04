Sì, rischiamo un nuovo sciopero degli sceneggiatori

News Serie TV

Il contratto di categoria scade il 1° maggio, ma un accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto. Nel frattempo, i membri della Writers Guild of America autorizzano lo sciopero.

Il 2007 è ricordato come uno degli anni peggiori per il piccolo schermo. Decine di serie furono cancellate. La quasi totalità delle altre fu costretta a fermarsi, con il risultato che molte storie furono lasciate in sospeso per diversi mesi. Altre ancora non riuscirono neppure ad arrivare in tv. La causa, probabilmente lo ricorderete, fu uno degli scioperi più duri attraversato dall'industria americana dell'intrattenimento, indetto dal sindacato degli sceneggiatori.

Se ve lo stiamo ricordando è perché siamo di fronte al rischio concreto che tutto ciò si ripeta. Infatti, a meno di due settimane dalla scadenza dell'attuale contratto di categoria, non c'è ancora un accordo per il rinnovo. Cosa ancora più preoccupante, i membri della Writers Guild of America (WGA) sono fortemente favorevoli allo sciopero se non saranno negoziati termini soddisfacenti entro il 1° maggio, come è emerso da una recente votazione in cui il "Sì" è prevalso con una percentuale del 97,85%, un record.

Gli sceneggiatori sono pronti allo sciopero

La votazione, alla quale ha partecipato il 78,79% degli oltre novemila membri ammissibili (un altro record), concede al Consiglio della Writers Guild of America l'autorità di indire lo sciopero. L'auspicio è che l'iniziativa e un risultato così netto inviino un messaggio forte alla Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta i nove maggiori studi di Hollywood. Ovvero, che i membri della WGA sono uniti e che le loro intenzioni sono chiare e concrete. D'altra parte, più forte è il sostegno a uno sciopero maggiore è la leva che il sindacato potrà esercitare quando tornerà al tavolo dei negoziati.

Nel 2007, il "Sì" era stato supportato dal 90% dei membri della WGA. Tuttavia, le parti non raggiunsero un accordo entro i termini stabiliti e lo sciopero degli sceneggiatori diede un colpo durissimo all'industria, con numerosi show di enorme successo (inclusi The Big Bang Theory, Grey's Anatomy, NCIS, Due uomini e mezzo, Lost, i vari CSI e Heroes) impossibilitati a concludere le loro stagioni, con gravi ripercussioni sulle entrate pubblicitarie e sugli indici d'ascolto degli stessi. Probabilmente, il riverbero ancora sentito di quel colpo ha evitato un nuovo sciopero nel 2017, quando a votare per il "Sì" è stato il 96% dei membri. Oggi, invece, di fronte al rischio di una serrata, le reti e gli studi stanno provando a tutelarsi rinnovando con largo anticipo le serie più seguite (cosa che non sarebbe altrettanto semplice nel mezzo di uno sciopero) così da avviarne la lavorazione il prima possibile, sebbene le circostanze più sfavorevoli rischierebbero comunque di ritardare l'inizio della stagione televisiva 2023-24 o di alterarne l'andamento. Situazione che nel primo periodo avvantaggerebbe ulteriormente le piattaforme streaming, le cui produzioni seguono processi diversi.

Cosa chiedono gli sceneggiatori

Secondo la Writers Guild of America, la retribuzione settimanale media degli sceneggiatori è calata del 4% nell'ultimo decennio. Tenendo conto dell'inflazione, il calo balza a uno sconcertante 23%. La richiesta, quindi, è soprattutto quella di retribuzioni migliori e maggiori compensazioni dalla vendita dei diritti. Ma non solo. Tra le altre richieste, un minore ricorso alle "mini stanze degli sceneggiatori" che riducono notevolmente le dimensioni del personale degli sceneggiati televisivi, l'aumento dei contributi ai piani pensionistici e ai fondi sanitari, l'emanazione di misure per combattere la discriminazione e le molestie e promuovere l'equità retributiva e una regolamentazione rafforzata delle clausole e dell'esclusività nei contratti di lavoro degli sceneggiatori televisivi.

Foto: Mccarten/EPA/REX/Shutterstock (IndieWire)