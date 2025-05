Shogun, ufficializzata la stagione 2: Ecco chi tornerà

News Serie TV

Il drama storico di enorme successo Shogun tornerà su FX e Disney+ con una seconda stagione. Ora è ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

È ufficiale: Shōgun, la serie d'ambientazione storica vincitrice di 18 statuette all'ultima edizione dei prestigiosi Primetime Emmy Awards, incluse quelle per il miglior drama e i migliori interpreti protagonisti in un drama, tornerà su FX e in streaming su Disney+ con una seconda stagione.

Shōgun: Tutto quello che si sa della seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di Shōgun inizieranno il prossimo gennaio a Vancouver, in Canada. Hiroyuki Sanada tornerà a interpretare Lord Yoshii Toranaga e darà il suo contributo anche come produttore esecutivo. A lui si aggiungerà Cosmo Jarvis, di nuovo nei panni di John Blackthorne. In merito alla storia, questa farà un salto avanti nel tempo di 10 anni e darà un seguito alle vicende ispirate a fatti storici di questi due uomini provenienti da mondi diversi i cui destini sono indissolubilmente legati.

Annunciata inizialmente come una miniserie, Shōgun si basa sull'omonimo romanzo di successo scritto da James Clavell. Con Sanada e Jarvis torneranno anche gli ideatori e showrunner Rachel Kondo e Justin Marks, i quali hanno da poco terminato la creazione di un nuovo capitolo completamente originale da raccontare oltre la prima stagione, con la quale sono state esaurite le storie del libro di Clavell. "C'erano molte domande che ritenevamo ancora senza riposta", aveva dichiarato Marks in una precedente occasione. "Sappiamo come tutto questo finirà nel momento finale. E una volta visto quel momento, abbiamo detto: 'Oh, ora dobbiamo arrivarci. Ora dobbiamo farlo'. Pensiamo di avere qualcosa di entusiasmante e sorprendente".