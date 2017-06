She's Gotta Have It: Data e primo teaser della serie tv di Spike Lee per Netflix

Attraverso un breve video, Netflix ha annunciato che She's Gotta Have It, attesa nuova serie tv di Spike Lee basata sul suo film del 1986 Lola Darling, debutterà il 23 novembre, giorno in cui gli Stati Uniti festeggeranno il Ringraziamento.

Diretta interamente da Lee, la serie di 10 episodi si concentra su Nola Darling (DeWanda Wise, Shots Fired), un'artista di Brooklyn prossima ai 30 la quale lotta per definire se stessa e trovare un equilibrio tra gli amici, il lavoro e i suoi tre interessi amorosi: l'acculturato modello Greer Childs (Cleo Anthony, Divergent), il protettivo banchiere Jamie Overstreet (Lyriq Bent, Mary Kills People) e il B-boy ossessionato dalle sneakers Mars Blackmon (Anthony Ramos, Younger), ruolo quest'ultimo interpretato 31 anni fa dallo stesso Lee.

Il resto del cast di She's Gotta Have It include Chyna Layne (Precious), Ilfenesh Hadeara (Baywatch), Margot Bingham (Boardwalk Empire), Sydney Morton (Love), Joie Lee, Kim Director (Orange Is the New Black) e Sydney Morton.