Shawn Hatosy in Rescue: HI-Surf, Chad cancellata dopo due stagioni e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast di Firebug e Tulsa King e una serie tv basata su Gods in Alabama in sviluppo a Amazon.

Shawn Hatosy ha trovato il ruolo che lo riporterà in tv dopo la lunga esperienza di Animal Kingdom. L'attore ha ottenuto un ruolo ricorrente in Rescue: HI-Surf, la nuova serie con la quale l'americana FOX cercherà di fare presa anche sui nostalgici di Baywatch.

Rescue: HI-Surf segue le vite private e professionali dei guardaspiaggia che pattugliano e tengono al sicuro le acque agitate della North Shore sull'isola di Oahu, il tratto di costa più famoso e pericoloso del mondo. Soccorritori dediti, eroici e in cerca di adrenalina, questi uomini e queste donne salvano vite nelle condizioni difficili e spesso pericolose per la vita di questo miracolo delle Hawaii conosciuto appunto come Seven Mile Miracle.

Hatosy interpreterà il consigliere Clayton Emerson, il cui futuro come prossimo sindaco di Honolulu è praticamente una certezza. Lui è anche il padre del bagnino alle prime armi Kainalu (Alex Aiono). Il ruolo lo riunisce con lo sceneggiatore di Animal Kingdom Matt Kester e con il suo produttore esecutivo John Wells. Al cast si è unito anche Ian Anthony Dale (The Resident) con il ruolo del vigile del fuoco Sean Harimoto. Dopo aver lavorato con Emily (Arielle Kebbel) in un grande salvataggio, Sean si ritrova colpito dal suo coraggio e spera di conoscerla meglio.

Roku cancella la comedy Chad

Roku ha messo fine alla lunga agonia di Chad. Tornata in tv all'inizio dell'anno, dopo quasi tre anni di assenza dagli schermi e un nuovo cambio di rete, la comedy con protagonista Nasim Pedrad è stata cancellata e non tornerà con un terzo ciclo di episodi. "Otto anni, tre reti, un grande show di cui sono profondamente orgogliosa. Entusiasta per quello che verrà dopo", ha dichiarato Pedrad in una nota diffusa da Deadline. Nella serie, l'attrice vestiva i panni di un quattordicenne persiano-americano alle prese con il mondo del liceo e la propria identità culturale.

Greg Kinnear e altre aggiunte al cast di Firebug

Il candidato a due Emmy Greg Kinnear torna a Apple TV+ dopo l'esperienza di Black Bird con un ruolo nel nuovo drama Firebug. Al cast si sono uniti anche Rafe Spall (Trying), Ntare Guma Mbaho Mwine (Avvocato di difesa) e Hannah Emily Anderson (The Purge). In Firebug, Kinnear ritrova la star di Black Bird Taron Egerton, interprete di un enigmatico investigatore di incendi dolosi che segue le tracce di due piromani seriali insieme con una detective travagliata (Jurnee Smollett). I dettagli dei personaggi affidati alle nuove aggiunte al cast non sono al momento disponibili.

Rich Ting nella stagione 2 di Tulsa King

Altra aggiunta al cast della seconda stagione di Tulsa King: Rich Ting, conosciuto per i suoi trascorsi in L'uomo nell'alto castello e Warrior, ha ottenuto un ruolo ricorrente. Sarà Jackie Ming, un uomo tranquillo ma spietato con le proprie ambizioni a Tulsa. L'ingaggio di Ting segue quelli di Frank Grillo (Kingdom) e Neal McDonough (Arrow).

Una serie tv basata su Gods in Alabama in sviluppo a Amazon

Amazon MGM Studios sta collaborando con le sceneggiatrici di Bull Kathryn Price e Nichole Millard e il produttore esecutivo Marc Resteghini allo sviluppo di una serie tv basata sul romanzo di Joshilyn Jackson Gods in Alabama. Il libro ruota attorno a una giovane avvocata la quale ha promesso a Dio che non sarebbe mai tornata a casa in Alabama, ma è costretta a farlo per difendere un compagno del liceo accusato di un omicidio di cui lei sa qualcosa. Qui dovrà affrontare un ribollente conflitto familiare, una città che la odia per aver difeso il presunto assassino di un eroe locale e tutti i fantasmi del suo passato.