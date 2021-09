Sex Education rinnovata per una quarta stagione

News Serie TV

È ufficiale: la comedy britannica tornerà con la stagione 4. L'annuncio durante l'evento globale TUDUM.

La notizia che in molti stavano aspettando è arrivata prima del previsto: Sex Education 4 ci sarà! Netflix ha annunciato di aver rinnovato la teen comedy di successo per una quarta stagione durante TUDUM, l'evento globale per i fan in streaming su YouTube. La notizia arriva a distanza di una sola settimana dall'uscita della stagione 3 sulla piattaforma, attualmente ancora in cima alla Top 10 dei contenuti più visti del servizio di diversi paesi (compresa l'Italia). Forse ci sarà da aspettare un po' ma almeno ora sappiamo con certezza che conosceremo le sorti del liceo Moordale.

Sex Education 4 si farà: Cosa dobbiamo aspettarci?

Nel finale della terza stagione, infatti, il liceo Moordale - diventato famoso come "la scuola del sesso" - ha chiusto i battenti dopo aver perso tutti i finanziamenti. Gli studenti dell'ultimo anno, quindi, dovranno adesso trovare un istituto alternativo per riuscire a conseguire il diploma. O riusciranno a salvare il Moordale in qualche modo? Intanto, lo ricordiamo, Maeve (Emma Mackey) è partita per gli Stati Uniti per partecipare a un programma di studio per studenti particolarmente meritevoli. Prima, però, lei e Otis (Asa Butterfield) si erano confessati finalmente a vicenda i propri sentimenti e si erano baciati. Jean (Gillian Anderson) ha partorito una bambina ma una notizia riguardante un test di paternità l'ha lasciata sconvolta: Jacob è o non è il padre della piccola? E come proseguiranno le cose con lui?

La stagione 4 sarà l'ultima?

Non sappiamo ancora se la quarta stagione di Sex Education sarà anche l'ultima. Ma la struttura stessa delle serie teen, ambientate al liceo, ci fa pensare che anche questa serie non possa durare a lungo. Lo aveva detto un po' di tempo fa anche la creatrice Laurie Nunn. "Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all'università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti", aveva spiegato. Una volta arrivati al diploma, quindi, i protagonisti di Sex Education potrebbero terminare la loro avventura sullo schermo. Ma è ancora presto per dirlo con certezza.