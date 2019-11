Sex Education: Netflix rivela le prime foto della stagione 2

News Serie TV

La comedy tornerà nel 2020 con otto nuovi episodi.

Netflix ha diffuso oggi le prime foto promozionali dell'attesa seconda stagione di Sex Education. La comedy britannica con Asa Butterfield e Gillian Anderson, che di recente abbiamo inserito tra le 10 migliori serie tv proposte dal servizio di video in streaming nel 2019, torna il prossimo anno con otto nuovi episodi, nei quali Otis - ormai definitivamente sbocciato, sebbene in ritardo - dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola (Patricia Allison), il tutto mentre cercherà di gestire il rapporto conflittuale con Maeve (Emma Mackey).

Nel frattempo, il liceo Moordale sarà alle prese con un'epidemia di clamidia, che renderà evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. Inoltre, alcuni nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri. Vedremo Maive ed Aimee (Aimee Lou Wood) comportarsi da vere amiche; Lily (Tanya Reynolds) prendersi una pausa dalle proprie avventure di letto per concentrarsi sul suo talento creativo, trovano in Ola un'amica; Adam (Connor Swindells) frequentare la scuola militare e affrontare i suoi sentimenti per Eric; e quest'ultimo (Ncuti Gatwa) attrarre sconosciute forme di attenzione grazie alla sicurezza in se stesso appena acquisita. Per quanto riguarda invece il mondo degli adulti, Jean e Jackson (Kedar Williams-Stirling), insieme ormai alla luce del sole, dovranno capire come comportarsi da famiglia mista.