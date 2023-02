Sex Education: Ncuti Gatwa lascia dopo la quarta stagione? Il post sospetto dell'attore

News Serie TV

L'interprete di Eric nella teen comedy di Netflix, anche impegnato sul set di Doctor Who, potrebbe abbandonare molto presto la serie.

Prepariamoci a dire addio a Eric Effiong, uno dei personaggi più amati di Sex Education. Un post su Instagram di Ncuti Gatwa, tornato sul set della teen comedy di Netflix, lascia pochi dubbi: sta per dire addio alla serie che ha lanciato la sua carriera, ora in costante ascesa. L'attore, d'altronde, è impegnatissimo con le riprese di Doctor Who visto che, a partire dalla stagione 15, interpreterà il prestigioso ruolo del famoso Dottore del titolo.

Sex Education: Ncuti Gatwa dice addio alla serie

"Ultimo giorno. L'ultima volta. Ciao amici, grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza", ha scritto su Instagram Gatwa postando una foto dalla sua roulotte. La sua costar Aimee-Lou Wood ha commentato il post scrivendo: "Il mio cuore fa molto male". Precedentemente, l'attore aveva assicurato che sarebbe tornato nella quarta stagione di Sex Education. A questo punto, tuttavia, non sappiamo per quanto. Potrebbe essere impegnato nei panni dell'efferscente Eric, l'amico del protagonista Otis (Asa Butterfield), in meno episodi del previsto.

Gli altri addi nel cast di Sex Education e la trama dei nuovi episodi

C'è da dire che Sex Education si prepara a una quarta stagione che rimetterà assai in gioco le cose. Secondo la sinossi diffusa da Netflix:

Nella quarta stagione della popolare serie, dopo la chiusura della Moordale Secondary, Otis (Asa Butterfield) ed Eric (Ncuti Gatwa) affrontano ora una nuova frontiera: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di aprire la sua nuova clinica del sesso, mentre Eric spera che non saranno considerati ancora i soliti perdenti. Ma Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale: pensavano di essere progressisti, ma questo nuovo college è un altro livello.

Tante le conferme nel cast come Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Preside Groff) e Samantha Spiro (Maureen Groff). Come già sapevamo, non ci saranno invece Simone Ashley, Patricia Allison, Tanya Reynolds e Rakhee Thakrar.

Una data di uscita dei nuovi episodi non è stata ancora annunciata da Netflix, ma probabilmente tornerà sulla piattaforma entro la fine del 2023.