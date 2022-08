Sex Education 4, continua l'esodo: Un'altra star lascia la serie

News Serie TV

Grandi cambiamenti in vista della quarta stagione della teen comedy di Netflix: anche Rakhee Thakkar, la professoressa Emily Sands, ha annunciato che non ci sarà nei nuovi episodi.

E siamo a quattro. Dopo Simone Ashley, Patricia Allison e Tanya Reynolds, un altro membro del cast di Sex Education ha fatto sapere che non rivedremo il suo personaggio nella quarta stagione della serie attesa su Netflix nel 2023. Si tratta di Rakhee Thakrar, l'interprete dell'insegnante di inglese della Moordale Emily Sands.

Sex Education 4: Rakhee Thakrar non ci sarà, le parole dell'attrice

“Non faccio parte della nuova stagione. Non posso davvero parlare del perché ma sono così orgoglioso della serie e grata di aver fatto parte di qualcosa di così importante. Non c'è niente di male nell''educazione sessuale', ha detto Rakhee Thakrar (a sinistra nella foto in basso) al quotidiano britannico Daily Star Sunday facendo un doppio riferimento al titolo della serie e agli argomenti trattati.

I motivi di una rivoluzione nel cast

Thakrar è apparsa nel ruolo della rassicurante Emily nelle prime tre stagioni di Sex Education ma non è l'unica che non rivedremo nei prossimi episodi. Come accennato in apertura, non torneranno neppure Simone Ashley, Patricia Allison e Tanya Reynolds, interpreti rispettivamente di Olivia, Ola e Lily. E se per la prima la motivazione ha a che fare con il suo nuovo impegno in Bridgerton (la sua affascinante Kate Sharma tornerà nella terza stagione del drama in costume di Netflix), per le altre tre attrici sembra affondare radici in un nuovo assetto creativo che si vuole dare alla serie a partire dalla quarta stagione.

"Quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, bisogna lasciare che alcuni personaggi più vecchi vadano via per far posto a quelli più nuovi, cosa che è assolutamente giusta. È così che deve accadere”, aveva detto Tanya Reynolds in occasione dell'annuncio del suo addio alla serie. E in effetti sembra che la quarta stagione abbraccerà parecchi cambiamenti, in primis una scuola diversa. Dopo la chiusura del liceo Moordale nel finale della terza stagione - come anticipato da The Hollywood Reporter - ritroveremo i protagonisti (sia quelli già noti che nuovi volti) in una scuola diversa. Per il momento gli altri membri del cast sembrerebbero essere riconfermati ma la grande incognita è Emma Mackey visto che la sua Maeve, nel finale della scorsa stagione, era partita per gli Stati Uniti e al momento non sappiamo se la rivedremo o meno nei nuovi episodi.