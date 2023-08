Sex Education ci prepara alla stagione finale con dei character poster che non passano inosservati

News Serie TV

La quarta stagione del teen dramedy di Netflix arriva in streaming il 21 settembre.

L'ultima campanella attende i ragazzi di Sex Education ma certe cose non cambiano mai. La stagione finale dell'apprezzato dramedy creato da Laurie Nunn arriva su Netflix il prossimo 21 settembre e, nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso i character poster che attirano inevitabilmente l'attenzione mostrandoci come apparirebbe il volto di ciascun personaggio nel momento clou di un incontro sessuale.

Sex Education: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Apprezzata dal pubblico e dalla critica per il ritratto che ha fatto della Generazione Z e per come ha trattato importanti temi come la crescita e la scoperta del sesso, Sex Education è arrivata su Netflix nel 2019 raccontando la storia dell'adolescente Otis (Asa Butterfield) che inizia a dare consigli sul sesso ai suoi compagni di scuola sfruttando le conoscenze che ha grazie a sua madre, una terapista (Gillian Anderson). Da allora abbiamo assistito alla sua avventura mentre diventava rapidamente uno dei ragazzi più popolari della scuola grazie alle sue preziose conoscenze.

Nella quarta stagione le storie lasciano il liceo Moordale e si spostano in un nuovo istituto. Dopo la chiusura della vecchia scuola, Otis e Eric (Ncuti Gatwa) devono affrontare un nuovo inizio - il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. In questa scuola, che sembra totalmente diversa dalla vecchia, i protagonisti cercano di ambientarsi: Viv è totalmente sconvolta dall'atteggiamento non competitivo degli studenti, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal. Aimee (Aimee-Lou Wood) decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d’arte e Adam (Connor Swindells) prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui.

Negli Stati Uniti, intanto, Maeve (Emma Mackey) sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, in cui segue le lezioni dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge ancora per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l'unico terapista della scuola.

Le nuove aggiunte al cast

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell'Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt's Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.