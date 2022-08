Sex Education 4: Iniziate le riprese della quarta stagione! Dan Levy e altre sei aggiunte al cast

News Serie TV

Netflix ha diffuso anche le prime foto dal set e la sinossi ufficiale dei nuovi episodi dell'amata teen comedy.

Addio Moordale Secondary, benvenuti al Cavendish Sixth Form College! Come avevamo già appreso da precedenti indiscrezioni, Sex Education cambia location nella quarta stagione. E questa non è l'unica novità. Netflix ha appena annunciato che le riprese dei nuovi episodi della teen comedy creata da Laurie Nunn sono ufficialmente iniziate e che si sono uniti al cast ben 7 nuovi attori. Tra loro c'è anche l'ex star di Schitt's Creek Dan Levy (che vedete nella foto in alto insieme a Emma Mackey, l'interprete di Maeve). Ma c'è di più: il servizio di video in streaming ha anche fatto sapere chi saranno gli attori già noti che torneranno nel quarto ciclo di episodi - che non vedremo prima del 2023 - e ha svelato i primi dettagli della trama, oltre a un paio di foto dal set.

Sex Education 4: Le nuove aggiunte al cast, chi torna e il ruolo di Dan Levy

Dan Levy interpreterà Thomas Molloy, un famoso autore e tutor di Maeve in un college della Ivy League che frequenta per un corso (ricorderete che nel finale della terza stagione Maeve era volata negli Stati Uniti per inseguire nuove opportunità). Gli altri attori che hanno firmato per un ruolo regolare sono Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua ma per il momento non conosciamo i dettagli dei loro personaggi. Per quanto riguarda i volti noti che ritroveremo nei nuovi episodi, Netflix ci assicura il ritorno di Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Preside Groff) e Samantha Spiro (Maureen Groff). Come già sapevamo, non ci saranno invece Simone Ashley, Patricia Allison, Tanya Reynolds e Rakhee Thakrar.

La sinossi ufficiale della quarta stagione

Nella quarta stagione della popolare serie, dopo la chiusura della Moordale Secondary, Otis (Asa Butterfiield) ed Eric (Ncuti Gatwa) affrontano ora una nuova frontiera: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di aprire la sua nuova clinica del sesso, mentre Eric spera che non saranno considerati ancora i soliti perdenti. Ma Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale: pensavano di essere progressisti, ma questo nuovo college è un altro livello. Si fa yoga quotidianamente nel giardino comune, ci sono una forte atmosfera di sostenibilità e un gruppo di ragazzi famosi per essere... gentili?! Viv (Chinenye Ezeudu) è totalmente colpita dall'approccio non competitivo che guida gli studenti del college, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) sta ancora lottando per superare la delusione con Cal (Dua Saleh). Aimee (Aimee-Lou Wood) prova qualcosa di nuovo frequentando un corso di arte avanzato e Adam (Connor Swindells) deve accettare il fatto che l'istruzione tradizionale non sia fatta per lui. Negli Stati Uniti, intanto, Maeve sta vivendo il suo sogno presso la prestigiosa Wallace University, sotto la guida dello scrittore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre a casa si abitua a non essere più figlio unico e a scuola non più l'unico terapeuta del campus.