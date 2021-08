Sex Education 3: Le nuove immagini della terza stagione

News Serie TV

I nuovi 8 episodi dell'acclamato teen drama britannico arrivano in streaming su Netflix il 17 settembre.

In attesa della terza stagione di Sex Education, in arrivo in streaming dopo una lunga attesa il prossimo 17 settembre, Netflix ha diffuso alcune foto inedite tratte dai nuovi episodi dell'acclamata serie tv teen creata da Laurie Nunn. Le immagini confermano che gli studenti del liceo Moordale saranno sul piede di guerra e alle prese con grandi cambiamenti, come anticipato già nel primo teaser trailer di Sex Education 3 diffuso qualche settimana fa.

La trama ufficiale della terza stagione

La terza stagione di Sex Education ripartirà da un salto temporale. È un nuovo anno scolastico al liceo Moordale: Otis (Asa Butterfield) fa sesso occasionale, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) hanno ufficializzato la loro relazione e Jean (Gillian Anderson) sta per avere un bambino (ricordate che aveva scoperto di essere incinta nel finale della seconda stagione?). Nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee (Aimee Lou Wood) scopre il femminismo, Jackson (Kedar Williams-Stirling) si prende una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del famoso messaggio vocale scomparso. Secondo la sinossi ufficiale, sono in arrivo "animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff". Nelle nuove immagini vediamo molti dei volti già conosciuti della serie, come Otis e Maeve (Emma Mackey) che sembrano guidare una rivoluzione.

Le new entry nel cast

L'attrice di Girls Jemima Kirke interpreta la nuova preside del liceo, determinata a far rigare dritto gli studenti e riabilitare il nome della scuola. Tra i nuovi membri del cast ci sono anche Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.