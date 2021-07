Sex Education 3: Si torna al liceo Moordale nel primo teaser trailer della terza stagione

News Serie TV

L'acclamata serie teen torna con i nuovi episodi il 17 settembre su Netflix.

Il 17 settembre torneremo tra i corridoi della Moordale, la scuola superiore al centro delle storie di Sex Education. Ma molto probabilmente, con una nuova preside e una nuova uniforme, ritroveremo il liceo profondamente cambiato. Merito della direttrice Hope Haddon (interpretata dall'ex star di Girls Jemima Kirke) che conosciamo meglio nel primo singolare teaser trailer diffuso oggi da Netflix. Nell'improbabile clip la vediamo girare un video per promuovere la scuola insieme agli studenti che abbiamo già conosciuto e amato nelle prime stagioni della serie.

Sex Education 3: Il nuovo teaser trailer

Il teaser vuole essere un vero e proprio video promozionale per invitare nuovi studenti a iscriversi al liceo Moordale. La preside Haddon elenca tutte le attività che è possibile frequentare (stando ben attenta a non citare quella per cui la scuola è diventata inevitabilmente famosa, cioè le lezioni di educazione sessuale impartite dal giovane Otis). Mentre Hope annuncia il suo ambizioso obiettivo di rimettere la scuola e gli studenti in carreggiata, Otis, Viv, Ola, Maeve ci invitano a scegliere Moordale (ma non sembrano molto convinti). Alla fine del video - guardate voi stessi - riappare una vecchia conoscenza che cerca senza successo di nascondersi dalla videocamera.

La trama ufficiale della terza stagione e le new entry nel cast

Come anticipato in precedenza da Netflix, la terza stagione di Sex Education riparte da un salto temporale. Stando alla trama ufficiale diffusa, Otis (Asa Butterfield) fa sesso occasionale, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) hanno ufficializzato la loro relazione e Jean (Gillian Anderson) sta per avere un bambino (ricordate che aveva scoperto di essere incinta nel finale della seconda stagione?). Nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee (Aimee Lou Wood) scopre il femminismo, Jackson (Kedar Williams-Stirling) si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Oltre a Jemima Kirke, tra i nuovi membri del cast ci sono anche Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.