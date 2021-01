Sex Education 3: La terza stagione ripartirà da un salto temporale

News Serie TV

Asa Butterfield ha confermato che il prossimo ciclo di episodi della comedy di Netflix non ricomincerà dal punto in cui avevamo lasciato i protagonisti: le nuove anticipazioni.

Ricordate il finale della seconda stagione di Sex Education quando Maeve e Otis erano a un passo dall'esprimere i propri sentimenti l'uno per l'altra? Bene, pare che quel cliffhanger non verrà risolto subito e che dovremo soffrire ancora un po' prima di capire se, alla fine, riusciranno ad essere una coppia. La terza stagione, infatti, farà un significativo salto temporale non ripartendo da quell'importante momento che ha chiuso lo scorso ciclo di episodi. A confermarlo, intervistato dal Guardian, è stato Asa Butterfield, l'interprete del protagonista Otis.

Sex Education 3: Le nuove anticipazioni di Asa Butterfield

Come è noto, la terza stagione di Sex Education è stata rallentata dalla pandemia. La comedy è tornata in produzione in Galles lo scorso settembre non senza difficoltà, visto che sul set si stanno rispettando rigide regole e protocolli di sicurezza (una cosa non facile per una serie caratterizzata da diverse scene di baci, sesso e attività che non prevedono distanziamento sociale). Naturalmente, nei prossimi episodi ritroveremo i personaggi cresciuti e più maturi ma, grazie a Butterfield, sappiamo anche che la stagione non ripartirà esattamente da dove si era conclusa la scorsa. Ci sarà un salto nel tempo, non sappiamo di quanto, ma secondo l'attore ritroveremo Otis molto cambiato:

"C'è un salto temporale rispetto al cliffhanger della seconda stagione. Otis è tornato a scuola ma è molto cambiato. È cresciuto un po' ed è diventato anche un po' più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo modo di essere. Ma non preoccupatevi: sarà ancora irrimediabilmente impacciato"

Si spera che i nuovi problemi che Otis dovrà affrontare siano abbastanza avvincenti da distrarre i fan dal tesissimo finale della stagione 2. E chissà, forse un Otis più maturo sarà meglio equipaggiato per gestire i suoi sentimenti per Maeve e più capace di affrontare i drammi adolescenziali. Intanto, sappiamo anche che nei nuovi episodi di Sex Education ci saranno nuovi personaggi che potrebbero ribaltare gli equilibri. Per conoscere tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare la nostra guida con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast di Sex Education 3.