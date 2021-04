Sex and the City, torna Aidan: John Corbett sarà nel revival!

News Serie TV

L'interprete di uno dei grandi amori di Carrie ha confermato che sarà presente in più episodi della nuova serie intitolata And Just Like That... .

Anche se sarà difficile incassare il colpo per l'assenza di Samantha, il revival di Sex and the City, in arrivo prossimamente su HBO Max, riserverà comunque diverse sorprese ai fan. Una di queste sarà il ritorno di un altro volto storico della serie, John Corbett, che tornerà nei panni di Aidan Shaw, uno dei grandi amori della protagonista Carrie, interpretata da Sarah Jessica Parker.

Aidan sarà in And Just Like That...: La conferma di John Corbett

John Corbett ha recitato in Sex and the City nel ruolo del falegname Aidan Shaw a partire dalla terza stagione tornando come personaggio ricorrente fino alla sesta e riapparendo anche nel secondo film tratto dalla serie. Aidan è stato uno degli interessi amorosi di Carrie, il più amato e ricordato dopo il famoso Mr. Big interpretato da Chris Noth. La notizia del suo coinvolgimento nel revival l'ha data lui stesso. "Sarò nella nuova serie. Penso che potrei essere in qualche episodio", si è lasciato sfuggire Corbett parlando con il New York Post. HBO Max, per il momento, non ha confermato il casting ma non ci sono ragioni per dubitare delle parole dell'attore.

La trama del revival di Sex and the City

And Just Like That..., di dieci episodi, seguirà Carrie, Charlotte e Miranda (interpretate nuovamente da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon) mentre affronteranno il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni. Come è noto, sarà assente la Samantha di Kim Cattrall ma, come assicurato dal capo dei contenuti di HBO Casey Bloys, la sua assenza sarà motivata. Le riprese inizieranno a New York in tarda primavera.

Rivedremo altri volti familiari?

Non sappiamo se nel revival di Sex and the City torneranno altri volti familiari dello show ma ci sono ottime possibilità. "Sarà una narrazione diversa, ma penso che vedrete ancora alcuni volti familiari. Come nella realtà, alcune amicizie restano, altre finiscono e si incontrano nuovi amici", aveva dichiarato Bloys qualche mese fa. L'incognita più grande rimane quella su Chris Noth: secondo quanto riportato da Page Six, l'interprete di Mr. Big non sarà presente, ma nessuna conferma al riguardo è arrivata da parte di HBO o dell'attore. Lo stesso vale per David Eigenberg, che nella serie ha interpretato il marito di Miranda, Steve: sempre secondo Page Six, l'attore sarebbe stato contattato dalla produzione ma le trattative non sarebbero andate a buon fine.