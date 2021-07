Sex and the City: Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman nel cast del revival

News Serie TV

Le tre attrici raggiungono le storiche protagoniste (tranne Kim Cattrall) e l'altra new entry Sara Ramirez.

Lo showrunner del revival di Sex and the City Michael Patrick King aveva messo in chiaro le cose fin da subito: la nuova serie tv sequel, intitolata And Just Like That..., avrebbe allargato il cast includendo diversi protagonisti non bianchi, nel tentativo di riparare all'evidente mancanza di diversità nella serie originale. Oggi questa promessa ha trovato realizzazione nell'annuncio di tre nuove attrici che affiancheranno le veterane Carrie, Charlotte e Miranda (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon): sono (da sinistra a destra nella foto in alto) Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman.

Sex and the City: Chi sono i nuovi personaggi interpretati da Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman

Nicole Ari Parker (Empire) interpreterà Lisa Todd Wexley, una madre di tre figli di Park Avenue che fa la documentarista. Sarita Choudhury (Homeland, Blindspot) interpreterà Seema Patel, una capace agente immobiliare di Manhattan che si è fatta da sola. Karen Pittman (The Morning Show, Yellowstone) interpreterà la dottoressa Nya Wallace, una brillante e stimolante insegnante di legge della Columbia. Tuttavia, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli su come queste donne entreranno in contatto con Carrie, Miranda e Charlotte. Le tre attrici raggiungono la new entry annunciata in precedenza Sara Ramirez a cui è stato affidato il personaggio di Che Diez, stan-up comedian che conduce un podcast frequentato regolarmente da Carrie come ospite.

"Tutti in And Just Like That... sono entusiasti di avere queste interpreti straordinarie e vibranti che si uniscono alla famiglia di Sex and the City", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Patrick King in una nota. “Ognuno di loro aggiungerà la sua scintilla unica e il suo grande cuore a questi nuovi personaggi e alle storie che stiamo per raccontare". Le riprese della serie sono iniziate la scorsa settimana a New York e una data di debutto su HBO Max non è stata ancora fissata.

La trama di And Just Like That... e il resto del cast

Il revival della serie di successo andata in onda su HBO dal 1998 al 2004, annunciato per la prima volta a gennaio scorso, seguirà le protagoniste (tranne la Samantha di Kim Cattrall che non ha voluto prendere parte al progetto) mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni, pandemia compresa. Tanti gli attori della serie originale che torneranno: non solo Chris Noth, indimenticabile Mr. Big, ma anche David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Steve, Harry, Anthony e Stanford.