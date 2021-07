Il revival di Sex and the City: Riprese iniziate, ecco la prima foto ufficiale dal set

News Serie TV

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis incendiano le strade di New York tornando nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte in And Just Like That... .

È tempo di indossare le vostre Manolo Blahnik preferite e fare una passeggiata per Manhattan insieme alle protagoniste del revival di Sex and the City And Just Like That... . Le riprese della nuova serie, di 10 episodi, sono ufficialmente iniziate a New York e HBO Max ha diffuso la prima foto ufficiale che immortala Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nuovamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte, le storiche amiche protagoniste della serie cult andata in onda dal 1998 al 2004 (e dei due film del franchise).

And Just Like That...: La prima foto ufficiale dal set

Nell'immagine (che vedete in alto) vediamo le sempre stilose Carrie, Miranda e Charlotte mentre camminano per le strade della Grande Mela. Naturalmente salta all'occhio l'assenza di Samantha (Kim Cattrall), l'unica ad aver deciso di non prendere parte all'attesa serie sequel. Come sappiamo, And Just Like That... sarà ambientata nella New York dei giorni nostri e includerà anche la pandemia nella trama. Al centro della storia ci saranno le tre amiche mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni. La loro cerchia di amici si espanderà e l'assenza di Samantha - hanno assicurato gli autori - sarà giustificata.

Il cast: Ecco chi torna

Alla guida della serie c'è lo storico produttore esecutivo Michael Patrick King. Oltre alle tre protagoniste tornerà anche Chris Noth (che ha interpretato il principale interesse amoroso di Carrie poi diventato suo marito, Mr. Big). Confermata anche la presenza di David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli del marito di Miranda Steve Brady, di quello di Charlotte Harry Goldenblatt, dell'esuberante migliore amico di Charlotte Anthony Marentino e dell'amico di Carrie Stanford Blatch. Unica new entry annunciata, per il momento, è Sara Ramirez che interpreterà il personaggio di Che Diez, stan-up comedian che conduce un podcast frequentato regolarmente da Carrie come ospite. L'interprete di Aidan John Corbett potrebbe inoltre tornare per qualche episodio - come lui stesso si era fatto sfuggire - ma la sua presenza non è stata ancora confermata. Grande assente, invece, la storica costumista Patricia Field perché impegnata sul set di Emily in Paris, un'altra serie del creatore di Sex and the City Darren Starr.