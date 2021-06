Sex and the City: Le protagoniste di nuovo insieme nella prima foto dal set del revival

News Serie TV

Al via la produzione di And Just Like That...: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis si ritrovano al tavolo di lettura.

Ci siamo: la produzione di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che riporterà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei panni degli amati personaggi di Carrie, Miranda e Charlotte, è ufficialmente iniziata. Per l'occasione, Sarah Jessica Parker ha postato su Instagram una foto che la ritrae insieme alle colleghe. Sullo sfondo si nota la vera protagonista della serie, New York, mentre salta all'occhio naturalmente l'assenza di Kim Cattrall, interprete di Samantha, l'unica delle quattro attrici principali che non tornerà nella serie tv sequel attesa su HBO Max.

And Just Like That..., si parte: Il messaggio di Sarah Jessica Parker

"Di nuovo insieme. Mentre leggiamo i nostri primi episodi di And Just Like That... . Accanto a tutti i vecchi compagni e ai nuovi membri del cast", ha scritto Sarah Jessica Parker sotto la foto che ha ottenuto quasi mezzo milione di Mi piace in appena un'ora. La stessa foto è stata condivisa da Cynthia Nixon che ha scritto: "L'amicizia non passa mai di moda". Poche ore prima, sempre Sarah Jessica Parker aveva pubblicato un post con le foto del primo tavolo di lettura dove si intravedevano i copioni e i nomi dei partecipanti. "Sono arrivata troppo presto. Mi sento i nervi alle stelle!", aveva scritto l'interprete di Carrie.

La trama e il cast del revival

And Just Like That..., che sarà girata a New York quest'estate, avrà 10 episodi, con alla guida lo storico produttore esecutivo Michael Patrick King. Al centro della storia ci saranno Carrie, Charlotte e Miranda mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni, pandemia compresa. La loro cerchia di amici si espanderà, soprattutto dopo l'uscita di scena di Samantha (che, hanno assicurato gli autori, sarà giustificata in qualche modo).

Finora l'unica nuova aggiunta al cast annunciata è Sara Ramirez che interpreterà il personaggio di Che Diez, stan-up comedian che conduce un podcast frequentato regolarmente da Carrie come ospite. Tantissimi i ritorni dalla serie originale: confermata la presenza di Chris Noth che tornerà nei panni di Mr. Big, di David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli del marito di Miranda Steve Brady, di quello di Charlotte Harry Goldenblatt, dell'esuberante migliore amico di Charlotte Anthony Marentino e dell'amico di Carrie Stanford Blatch. Ancora non è ufficiale la partecipazione di John Corbett nei panni di Aidan, ma è stato lo stesso attore a dire che potrebbe apparire in un paio di episodi.