Sex and the City, Kim Cattrall riapre la questione: Nessuno mi ha invitato in And Just Like That

In una nuova intervista, l'attrice rivela anche: "La serie è fondamentalmente il terzo film".

L'assenza di Samantha Jones in And Just Like That..., l'apprezzato e sorprendente revival della serie di culto Sex and the City rinnovato per una seconda stagione, è un dente ancora tagliente per la sua interprete Kim Cattrall. In un'intervista con Variety, l'attrice è tornata sulla questione affermando schiettamente che non è stata lei a dire no alla nuova serie, semplicemente non le è stato chiesto di tornare. Una conseguenza - l'ha riconosciuto - di alcune sue precedenti dichiarazioni circa lo scarso interesse a riprendere il ruolo di Samantha dopo il secondo e per certi aspetti infelice adattamento cinematografico.

And Just Like That: Le nuove dichiarazioni di Kim Cattrall

"Non mi è stato mai chiesto di far parte del revival. Avevo chiarito il mio stato d'animo dopo il possibile terzo film, quindi l'ho scoperto come tutti gli altri, sui social media" ha detto l'attrice, ora tra i protagonisti di How I Met Your Father (in arrivo questo mese su Disney+) e presto anche nel remake di Queer As Folk, aggiungendo che anche lei come tutti era perplessa e si era chiesta come avrebbe funzionato senza il quartetto al completo.

Detto questo, Cattrall ha tenuto a precisare che, anche se le cose fossero andate in modo diverso, la sua posizione non sarebbe cambiata. "È segno di enorme saggezza sapere quando abbastanza è abbastanza", ha continuato. "Inoltre, non volevo compromettere ciò che la serie rappresentava per me. La via da seguire sembrava chiara". E dopo aver sviato una domanda del giornalista sul ruolo del suo rapporto con l'ex co-star Sarah Jessica Parker nella vicenda, ripetendo "Comunque non sarei mai tornata", Cattrall ha svelato un interessante retroscena.

And Just Like That... è "fondamentalmente il terzo film"

L'attrice ha rivelato che parte della trama del mai realizzato terzo film, quello la cui sceneggiatura la portò nel 2017 a dire pubblicamente "basta", è stata utilizzata nella nuova serie, inclusa la morte di Big e il dolore di Carrie. "La serie è fondamentalmente il terzo film. Ecco quanto è stata creativa", ha detto. Stando a quanto riferito in passato, una delle trame del lungometraggio vedeva Samantha ricevere "foto del pene" indesiderate dal figlio 14enne di Miranda, Brady, una storia che Cattrall si era rifiutata di interpretare perché sentiva non fosse funzionale in modo significativo al percorso del suo personaggio.

"Avrei preferito che tutti noi avessimo un qualche evento che giustificasse un terzo film. Non è successo", ha spiegato Cattrall. "Ma ero pronta. Ed era esattamente quello che desideravo: essere in posti diversi interpretando personaggi diversi perché sono un'attrice. E per quanto sia stato difficile, e spaventoso, tirarsi su ed essere presa di mira dalla stampa, dai fan o chiunque altro, ho detto semplicemente: 'Sto bene. Sono sul tracciato. È stato fantastico lavorare con voi. Mi è piaciuto così tanto, ma le cose stanno così'".