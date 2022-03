Sex and the City continua: And Just Like That rinnovata per una seconda stagione!

News Serie TV

Il revival della serie cult tornerà con un nuovo ciclo di episodi su HBO Max e, in Italia, su Sky e NOW.

Alla fine le riserve sono state sciolte: And Just Like That..., la serie revival sequel di Sex and the City che ha riportato Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nuovamente nei panni delle amiche Carrie, Charlotte e Miranda, è stata rinnovata per una seconda stagione. La conferma arriva da HBO Max e dallo showrunner Michael Patrick King.

And Just Like That 2 è ufficiale

La prima stagione di And Just Like That..., in Italia arrivata in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOW lo scorso dicembre, ha seguito le tre amiche del cuore ora cinquantenni barcamenarsi tra nuovi problemi in una New York post pandemica. Il drama ha riscosso parecchio successo risultando la serie più vista di sempre dal debutto di HBO Max ed è stato presto chiaro che il servizio di video in streaming sarebbe stato interessato a portare avanti le storie di Carrie, Charlotte e Miranda in una seconda stagione. Tutto dipendeva dalle idee degli autori e dalla disponibilità degli attori che, evidentemente, si sono impegnati a tornare in un secondo ciclo di episodi.

C'è da sottolinare che il successo, per And Just Like That..., è arrivato nonostante le molte difficoltà: l'assenza pesantissima di Kim Cattral nel ruolo dell'amata Samantha (che la seconda stagione sia l'occasione buona convincere l'attrice a tornare nel franchise? Al momento non sembra); la morte dell'attore Willie Garson (Stanford Blatch) durante le riprese e, ultimo ma non meno importante, lo scandalo che ha coinvolto Chris Noth (l'interprete di Mr. Big) accusato, poco dopo il debutto della serie, di violenza sessuale da parte di alcune donne.

Le dichiarazioni

"Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi vivaci e audaci, interpretati da questi attori potenti e straordinari. Il fatto è che siamo tutti entusiasti", ha dichiarato lo showrunner Michael Patrick King tramite un comunicato.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha aggiunto: “Siamo stati deliziati dal dibattito generato da questi personaggi e dalle loro storie, ambientate in un mondo che già conosciamo e amiamo così tanto. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Michael Patrick King e dai nostri meravigliosi sceneggiatori, produttori, cast e troupe per portare queste storie sullo schermo. Non vediamo l'ora che i fan vedano cosa c'è in serbo per la seconda stagione".