Sex and the City: Il revival includerà la pandemia nella storia

Sarah Jessica Parker anticipa che la nuova serie And Just Like That..., in arrivo prossimamente su HBO Max, parlerà anche di Covid-19.

New York, si sa, è a tutti gli effetti una delle protagoniste di Sex and the City. Ecco perché il revival And Just Like That... da poco ordinato a HBO Max, non potrà esimersi dal mostrare la città in uno dei suoi momenti più bui cioè quando, la scorsa primavera, era alle prese con la prima ondata del coronavirus. Lo ha confermato Sarah Jessica Parker dicendo che la nuova serie, che si inizierà a girare nella Grande Mela questa primavera, affronterà la pandemia come parte della storia.

Nel revival di Sex and The City si parlerà di Covid

Come è noto, And Just Like That... seguirà in dieci episodi Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più difficile della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni (grande assente - non senza polemiche - il personaggio di Samantha visto che la sua interprete Kim Cattrall non era interessata a tornare). Durante un'intervista a Vanity Fair, Sarah Jessica Parker ha detto che la pandemia farà parte della trama della serie "perché New York è la città in cui le protagoniste vivono". Impossibile, insomma, non parlare di Covid visto che New York City è stata uno degli epicentri del coronavirus nei mesi scorsi. "E come cambiano le relazioni una volta che le amiche non ci sono più? Sono molto fiduciosa che gli sceneggiatori analizzeranno la situazione al meglio", ha osservato l'interprete di Carrie. Forse, aggiungiamo noi, vedremo le tre amiche alle prese con lunghe chiacchierate via Zoom?

And Just Like That...: Cosa dobbiamo aspettarci

Sarah Jessica Parker, dal canto suo, non vede l'ora di raccontare un'altra fase della vita della sua Carrie. "Penso che Cynthia, Kristin e io siamo tutte entusiaste del tempo che è passato", ha detto Parker. "Chi sono queste donne al giorno d'oggi? Come si sono adattate? Che ruolo hanno svolto? Dove hanno sbagliato come donne, come amiche, e in che modo stanno trovando la loro strada? Hanno colto l'attimo? Sono come alcune persone che sono confuse, che si sentono minacciate, nervose [per quello che sta succedendo nel mondo]? Sono così curiosa e non vedo l'ora di scoprire come gli autori immaginino queste donne oggi".