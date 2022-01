And Just Like That rinuncia definitivamente a Mr. Big: Eliminato un cameo di Chris Noth dal finale

News Serie TV

L'attore, coinvolto recentemente in uno scandalo di violenze e molestie sessuali, non apparirà in una scena del revival di Sex and the City che avremmo visto in uno dei prossimi episodi.

And Just Like That..., il revival di Sex and the City attualmente in streaming su HBO Max e in Italia su Sky e NOW, non concederà ulteriore spazio e visibilità al personaggio di Mr. Big interpretato da Chris Noth. TVLine ha rivelato che, in seguito alle recenti accuse di violenza sessuale mosse nei confronti dell'attore 67enne da più donne, la produzione della serie ha deciso di eliminare completamente una scena del finale in cui Big sarebbe riapparso.

Chris Noth non tornerà in And Just Like That... (SPOILER)

Come è ormai noto, il personaggio di Mr. Big (all'anagrafe John James Preston) interpretato da Noth già in Sex and the City e nei due film che hanno preceduto il revival di HBO Max è in realtà morto a causa di un attacco cardiaco nel primo episodio di And Just Like That... . Si era trattato di una scelta creativa che nulla aveva a che fare con la bufera che solo una settimana dopo l'uscita della nuova serie si era abbattuta sull'attore, accusato di violenza sessuale da due donne. Infatti Noth sarebbe dovuto tornare per un breve cameo nell'ultimo episodio della prima stagione di And Just Like That... (il decimo, previsto per il 3 febbraio). Nell'episodio in questione - attenzione alle anticipazioni - Carrie si reca a Parigi per spargere le ceneri del suo defunto marito dal Pont des Arts sulla Senna; proprio in quell'occasione avrebbe rivisto Big in una fantasia (come vi avevamo informato qualche mese fa, infatti, Sarah Jessica Parker e Chris Noth erano stati avvistati insieme a girare alcune scene nella capitale francese). Ma fonti vicine alla produzione di And Just Like That... hanno riferito che la scena, seppure brevissima, è stata eliminata, perché non indispensabile ai fini narrativi.

Le accuse a Chris Noth e il futuro di And Just Like That...

Chris Noth, lo ricordiamo, è stato accusato da due donne diverse di violenze che si sarebbero verificate nel 2004 e nel 2015. L'attore ha provato a negare tutto parlando di incontri consensuali ma in seguito altre tre donne si sono unite al coro delle vittime denunciando molestie e approcci sessuali non richiesti da parte sua. In seguito l'attore è stato allontanato dalla sua storica agenzia e cancellato anche dalla serie The Equalizer, dove ricopriva uno dei ruoli principali. Nonostante l'immediata presa di posizione delle tre protagoniste di And Just Like That... Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis che si sono schierate da parte delle vittime, la scorsa settimana fonti anonime vicine alla produzione hanno fatto sapere a US Weekly che un'ipotetica seconda stagione del revival sarebbe seriamente a rischio in seguito allo scandalo che ha colpito Noth. Che questa ultima mossa della produzione sia un ulteriore tentativo per dimostrare di aver preso definitivamente le distanze dall'attore e salvare così, il salvabile?