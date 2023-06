And Just Like That: Il trailer ufficiale della stagione 2 svela come Carrie e Aiden si riavvicineranno

News Serie TV

I nuovi episodi del revival di Sex and the City andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 23 giugno. Ma, prima, i festeggiamenti per il 25° anniversario.

"Non sai mai cosa ti porterà il domani". Nel trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione di And Just Like That..., la serie che è tornata a raccontare le vite delle ragazze di Sex and the City, oggi cinquantenni, mostra una Carrie Bradshaw che, determinata a voltare pagina dopo gli ultimi scombussolamenti, tira fuori le scorte dal forno e si mette a cucinare mentre torna a guardarsi intorno. E poiché "la vita è troppo breve per non provare qualcosa di nuovo", dopo aver provato un po' di carne fresca, Carrie decide di inviare un'e-mail a Aidan Shaw, il secondo amore più importante della sua vita.





And Just Like That: La stagione 2 riunisce Carrie e Aiden

In onda dal 23 giugno in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, la seconda stagione di And Just Like That... riporterà il bel designer interpretato da John Corbett dopo l'improvvisa e tragica scomparsa di Mr. Big. "Ehi, Straniero... Ti ricordi di me? Se questa è ancora la tua email, sono io - Carrie", gli scrive il personaggio di Sarah Jessica Parker. E, a quanto pare, l'indirizzo è rimasto lo stesso, perché i due si ritrovano a ridere a cena anni dopo la loro ultima frequentazione. Nel frattempo, Miranda (Cynthia Nixon) e Che (Sara Ramirez) affrontano nuove turbolenze nella loro relazione dopo la scelta coraggiosa di andare a convivere a Los Angeles. "Io non so chi sei. C'è qualcosa che non mi dici?", chiede una Miranda preoccupata. Charlotte (Kristin Davis), invece, riceve un'offerta di lavoro nientedimeno che da Victor Garber (Alias), una delle nuove aggiunte al cast con Oliver Hudson (Le regole dell'amore) e Gary Dourdon (CSI). E poi, sì, con grande sorpresa di tutti, da poche ore sappiamo che ci saranno anche Kim Cattrall e la sua Samantha (sebbene il trailer non ne faccia cenno).

Sex and the City si riprende Samantha! Kim Cattrall apparirà in And Just Like That 2 Leggi anche

Sex and the City: Su Sky i festeggiamenti per il 25° anniverario

Il prossimo 6 giugno, saranno trascorsi 25 anni dalla prima volta di Sex and the City in tv (sigh!). Per celebrare l'anniversario di una delle serie più rivoluzionarie e amate della tv, dal 18 al 23 giugno si accenderà Sky Serie Maratone - Sex and the City (25° anniversario), un nuovo canale alla posizione 113 di Sky che riproporrà senza soluzione di continuità tutte le sei stagioni della celebrata creazione di Darren Star. Novantaquattro episodi che, ricordiamo, sono anche disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW insieme con la stagione inaugurale di And Just Like That... E non è tutto!

Il 18 giugno in prima serata su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Serie arriverà And Just Like That... Il documentario, disponibile anche on demand e in streaming. Alla fine degli anni ‘90, Sex and the City prese d'assalto la televisione con la sua visione originale, onesta e divertente dell'amore, delle relazioni e del sesso, guadagnando legioni di fan in tutto il mondo. Oltre vent'anni dopo, questo documentario esclusivo offrirà uno sguardo unico dietro le quinte delle riprese del nuovo capitolo And Just Like That..., includendo filmati e interviste inedite, tra cui quelle a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Con membri storici del cast e nuovi arrivati, oltre a sceneggiatori, costumisti, produttori e troupe, questo emozionante tributo celebrerà il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda mentre continuano a consolidare la loro amicizia e la loro vita a New York City.