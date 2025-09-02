Seth Rogen inviato speciale a Venezia per The Studio: Ecco perché si è "imbucato" al festival

News Serie TV

Nel sesto giorno della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha attirato l'attenzione Seth Rogen, a zonzo per il lido munito di macchina fotografica: che ci faceva lì? C'è un motivo e ha a che fare con la sua serie The Studio.

Non era in programma. Nessun annuncio ufficiale, nessun film in concorso o fuori. Eppure Seth Rogen si è materializzato tra i corridoi del Casinò del Lido alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha preso posto a conferenze stampa, ha sfilato sul red carpet e si è mescolato con i fan e gli addetti ai lavori armato di macchina fotografica. E allora, che ci faceva davvero a Venezia?

Che ci faceva Seth Rogen a Venezia?

La risposta l'ha data direttamente Seth Rogen ai microfoni di Adnkronos. L'attore si trova al Lido perché sta cercando location per la seconda stagione di The Studio, la comedy satirica targata Apple TV+ da lui creata e interpretata. La prima stagione è stata un successo e si è guadagnata ben 23 nomination agli Emmy e, naturalmente, la serie è stata rinnovata velocemente per una seconda stagione. A quanto pare la storia potrebbe spostarsi proprio tra gondole e tappeti rossi.

Cosa ha fatto Seth Rogen alla premiere di The Smashing Machine

Nonostante non avesse nulla a che fare con The Smashing Machine, il film con Dwayne Johnson in anteprima a Venezia, Rogen ha partecipato alla conferenza stampa del pomeriggio e si è accomodato in platea per la prima mondiale. Durante la lunga standing ovation di 15 minuti (una rarità che il suo alter ego Matt Remick potrebbe solo sognarsi), Rogen ha accuratamente filmato ogni dettaglio con il cellulare e una fotocamera digitale piuttosto ingombrante.

I presenti (c'eravamo anche noi di ComingSoon.it, guardate il reel qui sopra) raccontano di un Rogen in piena modalità "scouting!", ma anche perfettamente a suo agio nel ruolo di fan e osservatore: tra applausi, selfie e chiacchiere con altri ospiti, si è guadagnato il soprannome di "The Snapping Machine", come riportato da Variety. Più tardi, lo si è visto anche all’after party, intento a immortalare momenti, prendere appunti mentali e probabilmente cercare ispirazione per nuovi episodi.

La trama di The Studio e le possibili location della seconda stagione

Per chi non l’avesse ancora vista, The Studio è una serie satirica che racconta le disavventure (e i disastri) del nuovo direttore di un leggendario studio cinematografico in declino: la Continental Studios. Matt Remick, interpretato dallo stesso Rogen, si muove in un ambiente fatto di artisti vanitosi, dirigenti senza scrupoli e sogni che spesso si infrangono contro la dura realtà del mercato. Ogni episodio mette in scena riunioni disastrose, party troppo esclusivi per essere veri, premiere in bilico tra il trionfo e la tragedia. Insomma, un gioco al massacro tra chi fa finta di sapere cosa vuole il pubblico… e chi non lo sa davvero.

Che la seconda stagione di The Studio voglia portare l'assurdità hollywoodiana nel contesto iper glamour e spesso surreale della Mostra del Cinema di Venezia è un'ipotesi che ha sicuramente fondamento. E, a giudicare dall'impegno fotografico di Rogen, potremmo aspettarci un futuro episodio ambientato tra i saloni dell'Hotel Excelsior, i pontili dei vaporetti e la mitica Sala Grande. Non vediamo l'ora.