Serie TV sotto l'albero: 5 episodi natalizi da vedere mentre addobbate casa per le feste

L'8 dicembre è la giornata in cui, per tradizione, si fanno albero di Natale e presepe: perché non lasciare che a farvi compagnia ci siano i protagonisti delle vostre serie tv preferite? Ecco 5 episodi memorabili.

Siete fan del Natale e anche delle Serie TV? Quest'anno abbiamo pensato di consigliarvi 5 episodi a tema natalizio di serie classiche e amatissime da riscoprire proprio mentre addobbate casa in vista delle feste. Oggi, 8 dicembre, è la giornata in cui secondo la tradizione si prendono dalla soffitta addobbi e decorazioni per fare albero di Natale e presepe e riempire la vostra casa di spirito natalizio. Perché non mettere in sottofondo qualche episodio speciale che vi è rimasto nel cuore? Se non sapete da dove iniziare, ricordatevi che Friends è sempre una buona idea (dalla stagione 2 alle 10 tutte hanno un episodio natalizio), ma ora speriamo di riportarvi alla mente qualche altro piccolo gioiello televisivo da riscoprire.

Natale, 5 episodi natalizi da riscoprire

Grey's Anatomy - stagione 2, episodio 12 "Lo spirito del Natale"

Dove vederlo: Disney+

Come dimenticare la scena che chiude questo episodio di Grey's Anatomy? Quando i coinquilini Izzie, Meredith e George si sdraiano sotto l'albero di Natale e si lasciano trasportare dallo spirito del Natale dopo estenuanti ore di lavoro in corsia. Meredith ci ricorda che "la famiglia in cui si nasce, è semplicemente un punto di partenza. Finché non sei pronto ad andare in giro per il mondo a cercare qualcosa di tuo". E Natale, lo sappiamo, significa famiglia.

Modern Family - stagione 1, episodio 10 - "Tradizioni e contraddizioni"

Dove vederlo: Disney+

Il primo episodio natalizio di Modern Family non si scorda mai. Dopo aver scoperto i segni di una bruciatura di sigaretta sul divano, Claire e Phil minacciano i figli di annullare il Natale e tutti i festeggiamenti se uno di loro non confesserà. Mitchell e Cameron fanno licenziare non volendo un impiegato vestito da Babbo Natale e poi cercano di aggiustare le cose. A casa di Gloria e Jay, invece, le tradizioni natalizie americane si uniscono a quelle colombiane per un Natale alternativo.

Ted Lasso - stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane"

Dove vederlo: Apple TV+

Se ve lo siete perso, dovete assolutamente guardare questo episodio natalizio di Ted Lasso. Nel suo primo Natale dopo il divorzio, Ted è depresso e decide di stare a casa mentre i giocatori organizzano una festa di Natale. Quando Rebecca lo coinvolge per consegnare i regali ai bambini meno fortunati di Richmond, Ted sente di riuscire ancora a diffondere allegria e ritrova speranza.

Scrubs - stagione 1, episodio 10 "Il mio Gesù personale"

Dove vederlo: Disney+

All'ospedale Sacro Cuore è tutto addobbato a festa ma è difficile avere fede e provare speranza per i protagonisti di Scrubs, se sono circondati da persone che soffrono. Per fortuna un vero e proprio miracolo di Natale avviene quando una giovane paziente incinta di Elliot scappa dall'ospedale, ma viene ritrovata proprio sotto l'albero di Natale del parco della città.

The O.C. - stagione 4, episodio 7 "Realtà parallela"

Dove vederlo: NOW e Prime Video

Questo è un episodio natalizio sui generis di The O.C. che però, con gli anni, sicuramente rivaluterete. Dopo una brutta caduta mentre appendevano le decorazioni natalizie, Ryan e Taylor battono la testa e finiscono in coma. Si ritrovano così in un universo parallelo che sembra una vera e propria soap opera. Ryan si vede in una situazione in cui non è mai finito a Orange County e Marissa è morta a Tijuana. Taylor scopre di essere un maschio in questo mondo e di essere comunque trattata male dalla madre che l'aveva sempre criticata. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene ma i due imparano importanti lezioni: Taylor si sveglia capendo che affrontare sua madre, mentre Ryan si sveglia con la consapevolezza che non avrebbe potuto fare nulla per aiutare Marissa.