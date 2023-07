Secret Invasion ha appena introdotto il personaggio più potente dell'MCU?

News Serie TV

Nel sesto e ultimo episodio, la serie di Disney+ ha mostrato il personaggio più potente dell'MCU, ma com'è possibile? E di quali poteri dispone? (attenzione, contiene spoiler)

Secret Invasion ha terminato la sua corsa su Disney+, ma al tempo stesso ha lanciato innumerevoli spunti per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Apparentemente, la battaglia di Nick Fury (Samuel L. Jackson) è giunta al termine, ma si tratta soltanto di una piccolissima vittoria in una guerra troppo grande e destinata a perdurare. Durante il sesto e ultimo episodio, l'MCU ha mostrato il suo personaggio più potente, o quantomeno così è sembrato. Ma attenzione: se non lo avete ancora visto, quanto segue includerà delle anticipazioni per voi.

Secret Invasion: Quanti e quali sono i poteri di G'iah e perché è il personaggio più potente dell'MCU

Nel sesto episodio, Nick Fury incontra Gravik (Kingsley Ben-Adir) per consegnargli la famosa fiala del Raccolto, che contiene campioni di DNA di tutti i Vendicatori (e non solo) che hanno combattuto sulla Terra. Una miscela pericolosa se finisse nelle mani sbagliate, come quelle di Gravik. Ma Nick Fury è sempre un passo avanti e, pur non avendo superpoteri, sfrutta la furbizia e i pochi alleati rimasti per mettere in piedi un piano eccellente. Gravik non ha interagito con il vero Nick Fury e se ne accorge soltanto dopo essersi esposto ai poteri del Raccolto. Ma non è l'unico ad averli assorbiti: davanti ai suoi occhi, Nick Fury cede il posto a G'iah. La figlia di Talos aveva già dimostrato di poter gestire gli esperimenti da Super Skrull e, grazie al Raccolto, ha guadagnato i superpoteri di tutti gli Avengers, esattamente come Gravik. Si tratta di uno scontro ad armi pari, ma a spuntarla è proprio G'iah. Quanti e quali poteri ha acquisito grazie a quella fiala?

Da uno sguardo rapido al monitor del laboratorio e dai poteri manifestati sul campo di battaglia, è chiaro che G'iah dispone di innumerevoli qualità che la rendono la supereroina più potente attualmente nell'MCU. Per sconfiggere Gravik al suo stesso gioco, ha utilizzato superforza, ma anche abilità di altri Vendicatori come ad esempio i poteri di Captain Marvel (Brie Larson) o ancora la forza di Drax il Distruttore, le doti di Ant-Man e la manipolazione empatica di Mantis di Guardiani della Galassia. Il personaggio interpretato da Emilia Clarke disporrebbe di poteri di eroi e cattivi come Captain America, Thanos, Abominio, Hulk, Black Panther, Gamora, Groot, Winter Soldier e Valkyrie per menzionarne alcuni.

Nell'ultima scena, G'iah sconfigge Gravik (ma non abbiamo la certezza che sia effettivamente morto, anche se questo suggerisce l'apparenza). Verso il finale, è Sonya (Olivia Colman) a reclutare G'iah chiedendole di collaborare per salvare gli Skrull dal moto d'odio scatenato dopo il discorso del presidente degli Stati Uniti d'America Ritson. A questo punto non resta che chiedersi: dove, come e quando rivedremo G'iah? Nick Fury l'ha appena resa inarrestabile, confluendo in lei poteri che potrebbero sconfiggere anche tutti gli Avengers messi insieme. Questo fa di lei una minaccia o una risorsa?