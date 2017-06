Sean Bean nella stagione 2 de I Medici

Furi un attore de Il Trono di Spade, dentro un altro attore de Il Trono di Spade. La seconda stagione della fortunata serie anglo-italiana I Medici, che non coinvolgerà più Richard Madden nei panni di Cosimo de' Medici ma si concentrerà sulla figura di Lorenzo il Magnifico, il nipote di Cosimo, ha affidato un ruolo prominente a Sean Bean.

Secondo Variety, la star di Legends interpreterà l'aristocratico Jacopo de' Pazzi, un complottista che possiamo descrivere tranquillamente come il villain della Firenze rinascimentale. Fu lui infatti a tirare i fili della Congiura dei Pazzi, la cospirazione che aveva lo scopo di stroncare l'egemonia dei Medici e che portò all'assassinio di Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico, e al ferimento di quest'ultimo. Sebbene non condusse alla fine del potere mediceo su Firenze, le azioni della famiglia di banchieri portò a conseguenze durevoli sulle sorti degli equilibri italiani sul finire del Quattrocento.

In onda nel 2018, gli 8 episodi della stagione 2 de I Medici - ambientati 20 anni dopo i primi - continueranno a coinvolgere Frank Spotnitz in qualità di produttore esecutivo, affiancato dalla new entry Jon Cassar (24), che ne dirigerà anche la metà. Bean ha interpretato il padre del personaggio di Madden nell'acclamato drama fantasy di HBO. In attesa dell'inizio delle riprese ad agosto, i produttori stanno cercando di convincere Madden a rendersi disponibile per un breve ritorno in veste di guest star in una o più sequenze flashback.