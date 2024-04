SEAL Team: Max Thieriot tornerà nella stagione finale?

News Serie TV

A rispondere alla domanda è stato lo stesso attore, ora impegnato sul set di Fire Country.

Max Thieriot non è solo il protagonista di Fire Country, attualmente una delle serie tv più seguite di CBS, ne è anche l'ideatore, il produttore esecutivo e occasionalmente il regista. Un bel po' di impegni per una sola persona, non destinati a esaurirsi presto dal momento che il procedurale è stato rinnovato per una terza stagione. Fino a un paio d'anni fa, Thieriot era anche uno dei volti del drama miliare SEAL Team, che tornerà su Paramount+ con una settima e ultima stagione. Il suo personaggio, Clay Spenser, è stato fatto fuori anche a causa del conflitto d'impegni con Fire Country. Visto però l'addio di SEAL Team, è lecito aspettarsi un suo ritorno, eventualmente via flashback?

SEAL Team, rivedremo Max Thieriot nella stagione finale? La risposta dell'attore

"Mi sarebbe piaciuto andare a farlo, ma credo che si stiano preparando a girare il resto della stagione proprio adesso, e so che andranno in Colombia", ha detto Thieriot a TV Insider. "Perciò, non credo. Per quanto ne sappia, purtroppo non c'è alcun piano in merito, a meno che non mi chiamino all'ultimo minuto". Le parole dell'attore seguono quelle dello showrunner Spencer Hudnut, che al sito aveva detto: "Penso che parte di questa decisione [uccidere il personaggio di Clay Spenser] sia stata dovuta al fatto che solo portare a termine il lavoro di Max in questa stagione è stata una vera lotta. L'idea di poter pianificare in anticipo e capire tutto sembra difficile, ma non diremo mai no a nulla. L'eredità di Clay continuerà a vivere nello show. E sì, se ci fosse un'opportunità in cui potessimo fare qualcosa del genere, sarei assolutamente d'accordo perché lui è una parte molto importante nella serie".

Paramount+ non ha annunciato ancora una data per la settima e ultima stagione di SEAL Team, che in Italia sarà trasmessa in anteprima da Rai 4. Nella passata stagione, il viaggio di Clay Spenser è stato piuttosto difficile, dopo le gravi ferite riportate in seguito all'imboscata nel finale della stagione precedente. I medici sono stati costretti ad amputargli la gamba. Poi, proprio quando Clay aveva trovato un nuovo scopo lontano dalla squadra, il destino si era ripreso ciò che evidentemente gli apparteneva quando, impedendo a un veterano di irrompere nel centro di reclutamento dell'Air Force per togliersi la vita, Clay era riuscito con il dialogo a togliergli la pistola, portando la guardia di sicurezza giunta nel frattempo sul posto a sparargli mortalmente credendolo una minaccia.