Scott Pilgrim: Netflix ordina una serie anime e coinvolge lo straordinario cast del film

La serie si basa sia sul graphic novel che sul film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World: tutte le anticipazioni e quello che sappiamo.

Netflix ha dato il via libera a una serie anime basata sul graphic novel Scott Pilgrim che ha a sua volta ispirato il film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World diretto da Edgar Wright. Nel nuovo progetto sono stati coinvolti diversi membri del cast del film che presteranno le loro voci per doppiare i loro personaggi della serie.

Scott Pilgrim: La trama e il cast del film

Il graphic novel, lo ricordiamo, segue Scott, un bassista fannullone di Toronto che si innamora di una ragazza di nome Ramona Flowers, ma prima deve sconfiggere i suoi sette ex malvagi in modo che loro due possano uscire insieme. La storia è stata ripresa nel film del 2010, già considerato un cult, dove nel ruolo del protagonista c'era Michael Cera mentre Mary Elizabeth Winstead interpretava Ramona. Nel cast stellare c'erano anche Satya Bhabha (nel ruolo di Matthew Patel), Kieran Culkin (nel ruolo di Wallace Wells), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Johnny Simmons (Young Neil), Mark Webber (Stephen Stills), Mae Whitman (Roxie) ed Ellen Wong (Knives Chau).

Scott Pilgrim torna con una serie anime: Cosa sappiamo

Tutti i 14 membri del cast del film presteranno le loro voci nella nuova serie di cui sono autori, showrunner e produttori esecutivi Bryan Lee O'Malley, che è l'autore e disegnatore dei romanzi a fumetti di Scott Pilgrim, e BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?, Happily). Edgar Wright è coinvolto come produttore esecutivo. Al momento non sappiamo quanti episodi avrà la serie e neppure quando è prevista l'uscita.

Le dichiarazioni

"Stiamo rimettendo insieme la band! Non vediamo l'ora che sia i fan che i nuovi arrivati ​​vedano cosa stiamo preparando noi e i nostri partner di Science SARU. Sarà una corsa sfrenata", hanno fatto sapere O'Malley e Grabinski tramite un comunicato. Anche il regista del film, Edgar Wright, ha rilasciato una dichiarazione: "Uno dei risultati più divertenti e di cui vado più orgoglioso nella mia carriera è stato riunire e lavorare con il cast esplosivo di Scott Pilgrim. Sono più che felice di annunciare che ho aiutato a convincere l'intero cast originale a dare voce ai loro personaggi in questa nuova epica avventura. Vi aspetta una sorpresa".