Sandman di Neil Gaiman diventa una serie tv di Netflix?

L'adattamento seguirebbe il recente successo di Good Omens.

Continuano gli sforzi di Neil Gaiman per portare in tv i suoi personaggi. Dopo l'ottima esperienza di Good Omens, il famoso scrittore e fumettista inglese sarebbe vicino a un accordo con Warner Bros. Television per portare in tv, su Netflix, una serie basata sulla sua opera a fumetti più amata, Sandman.

Pubblicato dalla DC Comics tra il 1989 e il 1996 sotto l'etichetta Vertigo, Sandman racconta la storia di Sogno (anche conosciuto come Morfeo), un essere antico e potente che è la personificazione antropomorfa dei sogni e dell'immaginazione. Uno dei sette Eterni che incarnano e regolano gli aspetti dell'esistenza umana (gli altri sono Destino, Morte, Distruzione, Disperazione, Desiderio e Delirio), Sogno vive nel suo regno di solitudine, dove può fare qualsiasi cosa desideri attingendo alle idee e alla forza di tutti i sognatori. Imprigionato erroneamente da una setta di stregoni che ambisce a ottenere l'immortalità, dopo una lunga prigionia, periodo durante il quale il suo regno cade in rovina con pesanti ripercussioni sul mondo reale, il protagonista riesce a fuggire, mettendo in campo tutti gli sforzi necessari per riprendersi il suo regno e ristabilire l'ordine.

È da diversi anni (diciamo pure decenni) che si cerca di portare sullo schermo un adattamento di Sandman, finora sempre senza successo. Durante il Comic-Con del 2007, riferendosi al tentativo di un adattamento cinematografico negli anni '90, Gaiman disse: "A un pessimo film di Sandman, preferisco nessun film di Sandman... C'è bisogno di qualcuno che abbia per il materiale originale la stessa ossessione di Peter Jackson per Il Signore degli Anelli e di Sam Raimi per Spider-Man". Negli ultimi anni, a dargli maggiore soddisfazione è stata la tv, non solo con Good Omens di Amazon Prime Video, anche con gli adattamenti di American Gods per Starz e Lucifer per FOX/Netflix. Quest'ultima si concentra su Lucifero, uno dei comprimari in Sandman.