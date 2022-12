Sabrina Impacciatore racconta come The White Lotus le ha cambiato la vita e la carriera

News Serie TV

Tutti pazzi per l'attrice italiana, interprete nella seconda stagione della serie tv della manager Valentina.

Sabrina Impacciatore lavora al cinema e in tv da anni, e benché l'affetto e la riconoscenza del pubblico e della critica non siano un fatto recente, come dimostrano la lunga carriera e diversi riconoscimenti importanti, tra cui la Palma d'Oro a Venezia come parte del cast de La vita è breve ma la giornata è lunghissima e le due nomination al David di Donatello, è solo con The White Lotus, l'acclamata serie antologica di HBO sulle disfunzioni psicosociali degli ospiti e degli impiegati di una catena di resort in Italia disponibile in streaming su NOW, e con il ruolo di Valentina, la manager della struttura in Sicilia, che l'attrice 54enne si è fatta conoscere e apprezzare anche dal pubblico internazionale, statunitense in particolare. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Impacciatore, solo pochi giorni fa anche ospite del Jimmy Kimmel Live!, un tempio della tv americana, ha raccontato come questo ruolo le abbia cambiato la vita e la carriera. E com'è stato ottenerlo.

Sabrina Impacciatore: Il successo con The White Lotus

"È andato tutto oltre le mie aspettative, ma sicuramente ha tenuto fede ai miei sogni", ha detto Impacciatore. "Far parte di questo progetto è stata una grande, enorme opportunità per me. Perché sono riuscita finalmente a vedere cose che, qui in Italia, [altrimenti] non sarebbero state possibili". L'attrice ha parlato anche dell'improvvisa popolarità negli Stati Uniti, come da lei testimoniato in occasione della sua recente visita. "Sono stata spesso in California, [ma] dopo la messa in onda del primo episodio, tutti mi hanno riconosciuto", ha raccontato. "Sono entrata a far parte di un vero e proprio fenomeno culturale che viene seguito con molta passione".

Il fenomeno The White Lotus è esploso con la prima stagione, tra le altre cose premiata con 10 Emmy, incluso miglior miniserie o serie antologica. Impacciatore ha recitato nella seconda stagione, e nell'intervista ha detto: "Devo ammetterlo: non avevo visto la prima stagione. In genere, non guardo molto le serie tv. Semplicemente non ho tempo. Mi ha chiamato il mio agente, il quale mi ha detto: 'Questo è un provino importante; stanno cercando un'attrice da quattro mesi ormai e non riescono a trovarla'. All'epoca stavo già girando un film, quindi inizialmente avevo detto di no". Ma, per una volta, il suo agente non le ha consentito di dire "no". "Mi ha suggerito di guardare la prima stagione, così, quella notte, non ho dormito: ho visto tutti gli episodi", ha ricordato l'attrice. "Lo giuro, è stato amore a prima vista. Ho pensato: 'Questo fa per me'. Il dramma e la commedia quasi si sovrappongono in questa serie; le linee sono molto sfocate. Mi sono data da fare per registrare la mia audizione".



Guarda The White Lotus su NOW

Sabrina Impacciatore in The White Lotus: La parte difficile

Farlo non è stato facile. Impacciatore si è fatta aiutare da alcuni parenti, amici e vicini di casa, non tutti attori, i quali hanno letto le altre battute mentre lei interpretava il ruolo per cui si proponeva. Tra questi c'era anche l'attrice e vicina di casa Marit Nissen, il cui figlio si è occupato delle riprese. "Abbiamo cominciato a mezzogiorno e finito alle 21:00. A quel punto, non riuscivo a guardarla. Ero molto tesa; piangevo dall'ansia. Ho chiamato un'altra amica, l'attrice Dodi Conti, ed è venuta. Siamo rimasti svegli fino alle 3 del mattino per decidere cosa mandare". Lo sforzo è stato ripagato. Due giorni dopo l'invio dell'audizione, l'agente l'ha chiamata per dirle che "tutti erano sbalorditi" dalla sua performance. "Ma non ero del tutto sicura", ha aggiunto. "Ci sono state altre due settimane molto tese. Stavo ancora girando questo film, sulle Dolomiti; la produzione non mi concedeva il tempo di incontrare [il creatore di The White Lotus] Mike White. Dovevamo finire. Alla fine, siccome continuato a insistere, me l'hanno permesso. Così, finalmente, ho incontrato Mike".

A quel punto, la parte difficile non era ancora alle sue spalle. "Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, mi sono spaventata di nuovo: sembrava come se dovessi sostituire Armond, interpretato da Murray Bartlett [nella prima stagione]. È uno dei personaggi più amati della serie. Mi sentivo come la supplente super impopolare che doveva sostituire l'insegnante super popolare. Per cinque settimane non ho dormito per niente". Tuttavia, White era lì con indicazioni molto semplici. "'Sii stronza. Più sei stronza, più funzionerà', ha detto". Impacciatore ha poi ricordato un aneddoto con la co-star Jennifer Coolidge, interprete di Tanya: "Abbiamo fatto una scena insieme in cui dovevo interromperla. Tre riprese e non sono riuscita a farla. Il giorno dopo l'abbiamo rifatta e ho improvvisato: Jennifer era tutta vestita di rosa, e la prima cosa che ho detto è stata: 'Sei così rosa'. Quando mi ha chiesto 'Chi ti ricordo?', ho risposto: 'Peppa Pig'. L'intero set si è congelato. Poi Jennifer è scoppiata a ridere. [Mi ha sorpreso] vedere che quella scena è stata mantenuta. E ancora più sorpresa che sia diventata virale in tutto il mondo".

E ora? "Quello che ho vissuto negli ultimi mesi è stato davvero potente, potente oltre che spirituale. Il supporto che ho ricevuto è stato incredibile", ha affermato Impacciatore. "Sto tenendo i piedi per terra, [ma] ho superato innumerevoli sfide e affrontato molte porte chiuse, ho sofferto per molte delusioni. Ora che ho questa opportunità, voglio sfruttarla al meglio. E ho intenzione di godermela".