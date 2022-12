The White Lotus: Sabrina Impacciatore conquista l'America da Jimmy Kimmel e racconta un divertente aneddoto

News Serie TV

Sabrina Impacciatore è stata ospite dello show di Jimmy Kimmel per The White Lotus e oltre a sfoggiare un ottimo inglese ha conquistato il pubblico americano, raccontando anche una sua divertente gaffe.

xp>Fa un certo effetto (e anche un certo orgoglio), a noi che l'abbiamo incontrata e intervistata varie volte, vedereper parlare della sua partecipazione alla seconda stagione di The White Lotus , la serie creata da Mike White. Oltre a sfoggiare un inglese molto fluente, come potete ascoltare voi stessi, intercalato da un italianissimo "allora", Sabrina Impacciatore ha raccontato una gaffe involontaria di cui è stata protagonista e che ha fatto molto ridere gli spettatori americani. Ecco il video della sua ospitata, che vi riassumiamo più sotto.

Sabrina Impacciatore, il sogno di fare cinema e la gaffe con Mike White

Inizialmente Sabrina Impacciatore ha riassunto a Jimmy Kimmel la sua carriera, dicendo che diventare attrice era il suo sogno fin da quando aveva 8 anni. Ha specificato che voleva che la sua vita fosse un film, e lo è, anche se dell'orrore, ha scherzato, visto che non aveva precisato il genere di film. Ha poi detto di esser già stata a Los Angeles, per la precisione a Ojai (e qua c'è stato un siparietto divertente con Kimmel perché inizialmente lo ha pronunciato in modo che sembrava riferirsi all'Ohio) perché ha avuto una relazione di tre anni, finita perché il misterioso lui ("di cui forse non dovevo parlare") l'ha lasciata. I due sono poi passati a parlare del finale di The White Lotus, che Impacciatore ha visto durante una serata a casa del fratello di Mike White dove a un certo punto, a sorpresa, è apparso venti minuti prima della fine anche lo showrunner con Jennifer Coolidge, dopo di che hanno festeggiato tutti insieme in un party. A questo punto Kimmel le ha chiesto di una famosa torta, di cui poi ha mostrato anche un paio di foto molto significative. E Sabrina ha raccontato di aver organizzato a Taormina la sua festa di compleanno e che, intendendo fare omaggio a White, presente col suo entourage, aveva fatto preparare una torta di cui era molto orgogliosa, su cui aveva fatto scrivere una frase che nelle sue intenzioni era un gioco di parole con Wild at Heart, titolo originale di Cuore selvaggio di David Lynch, film molto amato da entrambi. Beh, la frase in questione era White at Heart, che per lei voleva dire "White nel cuore" ma che tutti hanno letto come "Bianco fino al midollo", ovvero come una frase razzista. Si è creato il gelo e nessuno, come invece lei si aspettava, si è avvicinato per fare la foto di gruppo con la torta, fino a che il fratello di White, di cui Sabrina è molto amica, le si è avvicinato e le ha spiegato che nessuno lo avrebbe fatto perché era una "torta razzista". Sappiamo quanto siano suscettibili gli americani a questo riguardo, anche se ci sembra che le intenzioni, come ha detto Jimmy Kimmel, fossero chiare. Il conduttore ha poi consolato la nostra attrice dicendole che sicuramente l'episodio verrà dimenticato, mentre, ha scherzato, sarebbe stato un bel problema se quella scritta sulla torta l'avesse fatta Kanye West...