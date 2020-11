Romulus: "Non riportateci nell'VIII secolo", l'intervista ai 3 protagonisti

News Serie TV

Abbiamo incontrato Marianna Fontana, Andrea Arcangeli e Francesco Di Napoli, che in Romulus interpretano i valorosi Ilia, Yemos e Wiros.

Ormai manca davvero poco al 6 novembre, il giorno in cui, alle 21.15, sarà possibile vedere un doppio episodio di Romulus, la serie ideata e in parte diretta da Matteo Rovere che ci fa tornare nell'VIII secolo avanti Cristo e racconta gli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma.

Diretta anche da Michele Alhaique e da Enrico Maria Artale, Romulus ci introduce in un mondo arcaico e crudele in cui a dettare legge sono le vecchie generazioni nonché gli Dei, spesso implacabili. In questo contesto fatto di fuoco e di sangue, si muovono 3 ragazzi: Yemos, Wiros e Ilia. Coraggiosi e dolenti, dovranno superare molte prove e crescere in fretta, affrontando un destino ben diverso da quello degli attori che li interpretano, per cui la sorte ha in serbo il successo e la fama. Hanno dovuto imparare il protolatino Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, e anche a correre, combattere e a misurarsi con la lunghezza di una serie tv. Noi li abbiamo incontrati via zoom e abbiamo parlato di vecchi tempi e tempi nuovi, e di rivoluzioni umane e professionali.

