Romics 28: Cristiana Dell’Anna e Federica Sabatini di Gomorra e Suburra in un panel

News Serie TV

"Attori e attrici di genere", con ospiti Cristiana Dell’Anna (Gomorra) e Federica Sabatini (Suburra), è il titolo di uno dei panel di Romics 28.

Se siete fan di Gomorra e/o Suburra, non potete mancare al panel che si terrà dalle 13 alle 13:30 domenica 10 aprile al Romics 28, presso il Movie Village, padiglione 5 della Fiera di Roma. L'incontro intitolato "Attori e attrici di genere" coinvolgerà infatti in una conversazione Cristiana Dell’Anna e Federica Sabatini, celebri per tutti i fan delle serie cult citate poc'anzi.

Romics 28, Cristiana Dell’Anna e Federica Sabatini nel panel "Attori e attrici di genere"

Moderato da Max Giovagnoli e con ospite il nostro Antonio Bracco, il panel "Attori e attrici di genere" al Romics 28, manifestazione che si tiene come ogni anno alla Fiera di Roma, coinvolgerà Cristiana Dell’Anna e Federica Sabatini, rispettivamente la Patrizia Santoro di Gomorra e la Nadia di Suburra, in un discorso che riguarda l'impegno attoriale in questo tipo di produzione seriale.

Cristiana Dell'Anna, napoletana classe 1985, era già nota al grande pubblico prima di Gomorra, avendo interpretato dal 2012 al 2016 in Un posto al sole il ruolo delle gemelle Cirillo. Di recente è inoltre apparsa nel cast di Qui rido io, il film di Mario Martone dedicato alla famiglia Scarpetta, e in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato al premio Oscar come miglior film internazionale.

Federica Sabatini, romana classe 1992, da poco nella serie spagnola Toy Boy, ha invece frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia tra il 2013 e il 2015. Ha mantenuto una presenza attiva non solo in tv, partecipando a fiction come Rex, Un passo dal cielo 4, Provaci ancora Prof! 7, Liberi di scegliere e Rosy Abate, ma anche sulle scene, almeno fino al 2015.