Riviera avrà una terza stagione!

Poche ore prima del debutto della seconda stagione nel Regno Unito, episodi che in Italia vedremo in estate su Sky Atlantic, Riviera, crime thriller con protagonista Julia Stiles, conquista l'okay per la produzione di una terza stagione. Altri 8 episodi le cui riprese dovrebbero cominciare in autunno.

Il prossimo ciclo vedrà Georgina Clios, il determinato personaggio interpretato dalla Stiles, lasciare lo sfarzo e il glamour della Costa Azzurra alla volta del mondo, nel tentativo di sfuggire alla devastazione della Riviera. Questo viaggio la porterà prima nel sud della Francia, proseguendo a Venezia e in Argentina.

"La stagione 3 è ancora più ambiziosa", ha dichiarato Stiles in un comunicato. "Sono entusiasta di far parte di questo straordinario drama per Sky Atlantic. L'opportunità di realizzare un'altra stagione di Riviera è elettrizzante e sono grata al nostro pubblico per essersi unito a noi in questo viaggio". Il direttore della programmazione di Sky UK Zai Bennett ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di questa serie originale Sky. Stiamo realizzando la serie più glamour del mondo e ora porteremo quel fascino in una miriade di nuove location le quali offriranno ancora più intrighi, pericoli e bellezza".