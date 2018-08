Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 con 9 premi

Archiviate Pretty Little Liars e The Vampire Diaries, è Riverdale la serie tv ora più amata dal pubblico giovane. Il mystery teen drama di The CW ha ricevuto ben none tavole da surf all'edizione 2018 dei Teen Choice Awards, incluso il premio più importante, serie drammatica preferita, vinto contro rivali di un certo peso come Empire e This Is Us. Si è ridimensionato il fenomeno Shadowhunters, mentre tra le serie supereroistiche candidate ad affermarsi è stata soprattutto The Flash. Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori, segnaliamo anche il premio a On My Block di Netflix come nuova serie preferita.

DRAMA

Empire

Famous in Love

Riverdale

Star

The Fosters

This Is Us

ATTORE IN UN DRAMA

K.J. Apa, Riverdale

Sterling K. Brown, This Is Us

Freddie Highmore, The Good Doctor

Jussie Smollett, Empire

Cole Sprouse, Riverdale

Jesse Williams, Grey's Anatomy

ATTRICE IN UN DRAMA

Ryan Destiny, Star

Camila Mendes, Riverdale

Chrissy Metz, This Is Us

Maia Mitchell, The Fosters

Lili Reinhart, Riverdale

Bella Thorne, Famous in Love

COMEDY

Black-ish

Le amiche di mamma

Jane the Virgin

Modern Family

The Big Bang Theory

The Good Place

ATTORE IN UNA COMEDY

Anthony Anderson, Black-ish

Jaime Camil, Jane the Virgin

Elias Harger, Le amiche di mamma

Rico Rodriguez, Modern Family

Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine

Hudson Yang, Fresh Off the Boat

ATTRICE IN UNA COMEDY

Kristen Bell, The Good Place

Candace Cameron Bure, Le amiche di mamma

America Ferrera, Superstore

Sarah Hyland, Modern Family

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Yara Shahidi, Black-ish & Grown-ish

SERIE FANTASY/SCI-FI

iZombie

Shadowhunters

Stranger Things

Supernatural

The 100

The Originals

ATTORE IN UNA SERIE FANTASY/SCI-FI

Matthew Daddario, Shadowhunters

Gaten Matarazzo, Stranger Things

Joseph Morgan, The Originals

Bob Morley, The 100

Dominic Sherwood, Shadowhunters

Finn Wolfhard, Stranger Things

ATTRICE IN UNA SERIE FANTASY/SCI-FI

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Rose McIver, iZombie

Katherine McNamara, Shadowhunters

Lana Parrilla, C'era una volta

Eliza Taylor, The 100

Emeraude Toubia, Shadowhunters

SERIE D'AZIONE

Agents of S.H.I.E.L.D.

Arrow

Gotham

Lethal Weapon

Supergirl

The Flash

ATTORE IN UNA SERIE D'AZIONE

Stephen Amell, Arrow

Grant Gustin, The Flash

David Mazouz, Gotham

Lucas Till, MacGyver

Damon Wayans, Lethal Weapon

Chris Wood, Supergirl

ATTRICE IN UNA SERIE D'AZIONE

Chloe Bennet, Agents of S.H.I.E.L.D.

Melissa Benoist, Supergirl

Caity Lotz, DC's Legends of Tomorrow

Danielle Panabaker, The Flash

Candice Patton, The Flash

Emily Bett Rickards, Arrow

SERIE ANIMATA

Bob's Burgers

I Griffin

I Simpson

Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir

Rick and Morty

Steven Universe

SERIE DEL PASSATO

Dawson's Creek

Friends

Gossip Girl

One Tree Hill

That '70s Show

Willy, il principe di Bel-Air

CATTIVO

Odette Annable, Supergirl

Gabrielle Anwar, C'era una volta

Mark Consuelos, Riverdale

Mind Flayer, Stranger Things

Anna Hopkins, Shadowhunters

Cameron Monaghan, Gotham

FURTO DELLA SCENA

Charlie Heaton, Stranger Things

Tom Hiddleston, Thor: Ragnarok

Nick Jonas, Jumanji: Benvenuti nella Giungla

Katie McGrath, Supergirl

Vanessa Morgan, Riverdale

Taika Waititi, Thor: Ragnarok

SERIE RIVELAZIONE

9-1-1

Black Lightning

Chiamatemi Anna

On My Block

Siren

The Resident

STAR RIVELAZIONE

Iain Armitage, Young Sheldon

Vanessa Morgan, Riverdale

Lyric Ross, This Is Us

Luka Sabbat, Grown–ish

Oliver Stark, 9-1-1

Nafessa Williams, Black Lightning

COPPIA

Stephen Amell e Emily Bett Rickards, Arrow

K.J. Apa e Camila Mendes, Riverdale

Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, Stranger Things

Matthew Daddario e Harry Shum Jr., Shadowhunters

Grant Gustin e Candice Patton, The Flash

Cole Sprouse e Lili Reinhart, Riverdale

BACIO APPASSIONATO

Chadwick Boseman e Lupita Nyong'o, Black Panther

Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, Stranger Things

Zac Efron e Zendaya, The Greatest Showman

Chris Pratt e Zoe Saldana, Avengers: Infinity War

Gina Rodriguez e Justin Baldoni, Jane the Virgin

Cole Sprouse e Lili Reinhart, Riverdale

ATTACCO ISTERICO

Jack Black, Jumanji: Benvenuti nella Giungla

Adam Driver, Star Wars: Gli ultimi Jedi

Kevin Hart, Jumanji: Benvenuti nella Giungla

Joe Keery, Stranger Things

Madelaine Petsch, Riverdale

Mark Ruffalo, Avengers: Infinity War

SHOW ESTIVO

Beat Shazam

Cloak & Dagger

Cobra Kai

So You Think You Can Dance

The Bold Type

Total Bellas

INTERPRETE IN UNO SHOW ESTIVO

Aisha Dee, The Bold Type

Meghann Fahy, The Bold Type

Olivia Holt, Cloak & Dagger

Aubrey Joseph, Cloak & Dagger

Xolo Maridueña, Cobra Kai

Katie Stevens, The Bold Type