Rick and Morty: Finalmente il trailer della stagione 3

Non lo nasconderò: Rick and Morty è la serie animata preferita del sottoscritto, capace di superare in creatività e irriverenza persino quel capolavoro fin troppo bistrattato che è stata Futurama. Dopo una lunga attesa (l'ultimo episodio risale all'ottobre del 2015), che di recente il co-ideatore Dan Harmon ha giustificato con la volontà di scrivere sceneggiature che fossero realmente all'altezza delle prime due stagioni di successo, e non la conseguenza di un'incrinatura nei rapporti con il collega Justin Roiland come scritto erroneamente da qualcuno, uno scatenato trailer diffuso da Adult Swin annuncia finalmente l'arrivo della terza stagione per il 30 luglio. Questo negli Stati Uniti, mentre non è ancora chiaro quando i nuovi 10 episodi potranno essere fagocitati in Italia su Netflix.