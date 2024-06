René Redzepi, chef del Noma, ha realizzato una serie: Omnivore

News Serie TV

Debutta in streaming il 19 luglio su Apple TV+ la docuserie creata e narrata da uno dei più celebrati chef del mondo. Ecco cosa ci possiamo aspettare da Omnivore.

René Redzepi, danese di origine albanese, per i cultori dell'alta cucina è una specie di divinità. Rezepi è infatti lo chef e comproprietario del Noma, il ristorante di Copenhagen che dal 2021 ha tre stelle Michelin e che, dalla sua apertura nel 2003 a oggi, è stato per ben cinque volte nominato miglior ristorante del mondo nella classifica The World's 50 Best Restaurants stilata dalla rivista Restaurant. A rendere unico il lavoro di Redzepi, menù stagionali basati intetamente su prodotti locali, e spesso a base di materie prime "insolite" come alghe, bacche e licheni, cortecce e insetti, oltre che da carni e pesci e frutti di mare.

Ma oltre a sperimentare in cucina, Redzepi ha anche ora affrontato un'altra sfida: quella dell'audiovisivo. Dal 19 luglio in streaming su Apple Tv+ arriverà infatti Omivore, una docuserie da lui stesso creata e narrata, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio coinvolgente nel mondo del cibo, esplorando la profonda bellezza e l'intricata complessità dell'esperienza umana attraverso la lente degli ingredienti chiave che ci collegano tutti.

Ecco la trama ufficiale della serie come da comunicato stampa:

Ogni episodio di “Omnivore” celebra la coltivazione, la trasformazione e il consumo di otto tra gli ingredienti più essenziali al mondo: la banana, il peperoncino, il caffè, il mais, il maiale, il riso, il sale e il tonno, rivelando come essi costituiscano le pietre miliari del patrimonio culturale globale. Redzepi e il produttore esecutivo vincitore di un Emmy, Matt Goulding (“Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown”), guidano il pubblico in un'odissea che abbraccia tutto il mondo, svelando le intricate storie che si celano dietro questi ingredienti e che hanno plasmato società, culture, credenze e il corso della storia umana. La serie porta gli spettatori nelle più disparate destinazioni di tutto il mondo, tra cui Danimarca, Serbia, Thailandia, Spagna, Giappone, Gibuti, Perù, Corea del Sud, Francia, Colombia, India, Bali, Ruanda e Messico, oltre a diverse località degli Stati Uniti. In ogni episodio, Redzepi e i collaboratori della serie offrono un'esplorazione intima delle tradizioni culinarie, mostrando gli sforzi locali per onorare, conservare e proteggere le offerte della Terra.

Questa, invece una nota dello chef René Redzepi:

«“Omnivore” è un sogno decennale che finalmente prende vita e non potrei essere più orgoglioso di questo team straordinario. Questo show è una testimonianza di ciò che rende il cibo davvero straordinario: gli ingredienti, le persone, le storie, la pura magia della cucina. "Omnivore" non è solo un programma sul cibo; è un viaggio nell'anima della cultura del cibo e della sua vibrante comunità. Attraverso la lente di otto ingredienti unici, attraversiamo il nostro delizioso pianeta e incontriamo le diverse persone che lo abitano. Abbiamo attraversato i cinque continenti, scoprendo innumerevoli storie lungo il percorso. Questo viaggio ha rafforzato una verità innegabile: il cibo è tutto. È possibile raccontare qualsiasi storia degna di nota attraverso ciò che cuciniamo e come mangiamo. Perché il cibo non è mai solo cibo: è una finestra sulla nostra vita, sulla nostra storia e sul nostro mondo».