Real Steel: Disney+ sviluppa una serie tv basata sul film di Shawn Levy

Il progetto, ancora nelle primissime fasi di sviluppo, coinvolge lo stesso regista del lungometraggio sci-fi del 2011.

Shawn Levy è intenzionato a continuare a esplorare il mondo di Real Steel. Il regista del film di fantascienza uscito nel 2011, riporta Variety, starebbe lavorando insieme a Disney+ su una serie tv, ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Real Steel: I primi dettagli sulla serie tv in sviluppo

Il film, che coinvolgeva tra gli altri Hugh Jackman, Evangeline Lilly e Anthony Mackie, era tratto da un racconto del 1956 di Richard Matheson e raccontava la storia di un pugile che dopo anni ritrovava suo figlio e con lui riparava un vecchio robot addestrandolo per il combattimento sul ring. Non è ancora chiaro se la serie in sviluppo sarà un sequel, uno spin-off incentrato su altri personaggi dello stesso universo un remake. Disney+ sta ancora cercando uno sceneggiatore e sarà prodotta da 21 Laps, la casa di produzione di Levy, insieme a 20th Television. A bordo del progetto, in veste di produttori esecutivi, ci sarebbero anche Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Susan Montford e Don Murphy.

La lunga storia di un sequel di Real Steel

In realtà di un sequel di Real Steel, che all'epoca aveva incassato 300 milioni di dollari, si è discusso a lungo. In più di un'occasione, in passato, Levy ha epresso il desiderio di lavorarci, anche se non arrivava mai l'idea giusta. Anche l'anno scorso, in occasione del decennale dall'uscita del film, i protagonisti e il regista avevano detto a Entertainment Weekly di aver adorato quell'esperienza e di essere disposti a tornare per un sequel. Che sia arrivata finalmente l'occasione giusta? Qui sotto vedete il trailer ufficiale del film.