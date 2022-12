Private Practice: Kate Walsh tornerebbe in un revival? La risposta dell'attrice

News Serie TV

Solo qualche mese fa, la creatrice dello spin-off di Grey's Anatomy Shonda Rhimes ha parlato della possibilità di riportare in vita la serie con protagonista la dottoressa Addison Montgomery: ecco cosa ne pensa la diretta interessata.

Lo scorso ottobre, Shonda Rhimes aveva affermato con convinzione che riporterebbe volentieri in tv (o in streaming) Private Practice, lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulla dottoressa Addison Montgomery (Kate Walsh) che si trasferiva a Los Angeles per lavorare in una clinica privata. Nell'epoca dei mille revival, un'operazione del genere - che per ora esiste solo nella mente della prolifica sceneggiatrice - non sorprenderebbe. Ma cosa ne pensa la diretta interessata, vale a dire la protagonista Kate Walsh? In una recente intervista con Bustle, l'attrice ha detto la sua dimostrandosi molto entusiasta di questa eventualità.

La trama e il cast di Private Practice

Private Practice, il primo spin-off di Grey's Anatomy nato dopo tre stagioni della serie madre, è andata in onda per sei stagioni su ABC, dal 2007 al 2013. La serie si concentrava sulla dottoressa Addison Montgomery che decideva di lasciare Seattle e iniziare una nuova vita a Los Angeles, cogliendo al volo l'opportunità che le era stata offerta da due amici di vecchia data: Sam e Naomi, che gestivano una clinica privata, l'Oceanside Wellness Group. Il cast comprendeva anche Tim Daly, Audra McDonald, Paul Adelstein, KaDee Strickland, Chris Lowell, Taye Diggs e Amy Brenneman.

Lo scorso ottobre, ospite di Good Morning America, la creatrice Shonda Rhimes aveva sottolineato come i personaggi di Private Practice avrebbero ancora molto da dire. "In realtà mi sento come se non avessimo finito di raccontare le nostre storie di Private Practice", aveva dichiarato. "Avevamo così tante altre storie che potevamo raccontare. Sentivo come se avessimo molto altro da dire con quei personaggi e molto altro da fare, e anche quella serie sembrava avere infinite possibilità".

Un revival di Private Practice: Cosa ne pensa Kate Walsh

Kate Walsh, anche dopo la cancellazione di Private Practice, ha ripreso il ruolo della dottoressa Montgomery apparendo in diverse occasioni in Grey's Anatomy. Attualmente è impegnata nella stagione 19 del longevo medical drama come ricorrente. L'attrice, però, è sembrata molto contenta delle parole di Rhimes. Sebbene attualmente non sia in programma nessun revival, l'attrice ha detto di essere rimasta in ottimi rapporti con il cast di Private Practice ed è sembrata disponibile a tornare a recitare accanto ai suoi ex colleghi (ricordiamo che già in Grey's Anatomy 19 ha ritrovato Caterina Scorsone, l'interprete di Amelia Shepherd già in Private Practice). Nel dettaglio, Walsh ha dichiarato:

"Ho pensato wow, Shonda ha ragione. Mi sono detta 'allora lo facciamo?'. Il cast e io siamo molti vicini. Abbiamo un gruppo WhatsApp e credo che ognuno di loro sarebbe esaltato all'idea di fare qualcosa. Anche se fosse qualcosa di piccolo. Ma non c'è niente che è stato già pianificato. Semplicemente amiamo lavorare insieme. E mi sento molto grata per quell'esperienza".

Vedremo se Shonda Rhimes troverà un modo per riportarci a Los Angeles insieme ad Addison. Nel frattempo, l'universo di Grey's Anatomy e del suo secondo spin-off (ancora in vita) Station 19 - in Italia disponibili con le nuove stagioni su Disney+ - continua ad arricchirsi di personaggi e storie interessanti, nonostante la longevità della serie madre.