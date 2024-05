Prisma 2: Desiderio, vergogna e conflitti nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

L'acclamata serie dramedy di Prime Video tornerà con i nuovi episodi il 6 giugno: ecco il trailer ufficiale e il poster di Prisma 2.

Prisma sta per tornare su Prime Video con tutte le sfumature di quello spettro di colori infinito che l'adolescenza si porta dietro: i segreti, il desiderio, la vergogna, gli errori. Lo capiamo fin dal trailer ufficiale della seconda stagione appena diffuso dal servizio di video in streaming e che potete vedere qui sotto (fun fact: proprio oggi è il compleanno di Mattia Carrano che nella serie interpreta i gemelli Andrea e Marco e compie 24 anni). La serie creata da Ludovico Bessegato con Alice Urciuolo, lo stesso team dietro SKAM Italia, tornerà con il secondo capitolo in streaming dal prossimo 6 giugno. Noi di Comingsoon.it, lo ricordiamo, avevamo inserito la prima stagione di Prisma nella nostra Top 10 delle migliori serie del 2022.

Prisma: Dove eravamo rimasti e da dove riparte la storia

Il nostro cuore è rimasto fermo lì, a quel finale della prima stagione in cui Daniele (Lorenzo Zurzolo) e Andrea (Mattia Carrano) si erano trovati su un autobus e con un singolo sguardo si erano detti, senza parole, importanti verità. La serie ripartirà esattamente da dove avevamo lasciato i protagonisti. Nel secondo capitolo i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e saranno ancora alla ricerca della propria identità esplorando le mille sfaccettature dell'immaginario prisma che ha ispirato la serie. Ognuno di loro avrà qualcosa da nascondere: un amore inaccettabile, un talento, un desiderio, un istinto autodistruttivo, degli errori e un segreto inconfessabile.

Il cast tra vecchi e nuovi volti

Tornano tutti i protagonisti conosciuti nella prima stagione: Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia Del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni, Francesca Anna Bellucci, Autilia Ranieri e Martinus Tocchi. Si uniscono a loro per questa stagione anche Elisa Qiu Tian Scenti, Andrea Giammarino, Marco Conidi, Cristiano De Vitis ed Elisabetta Anella. Ludovico Bessegato firma sia la regia che le sceneggiature della serie scritte insieme a Francesca Scialanca. La seconda stagione di Prisma è prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video.

Foto: Francesco Ormando