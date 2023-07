Prime Video rinnova le serie italiane Monterossi e Sono Lillo

News Serie TV

Il servizio streaming annuncia anche il rinnovo di Me contro Te: La famiglia reale.

Le serie italiane Monterossi e Sono Lillo torneranno in tv con nuovi episodi! Prime Video ha annunciato che entrambe le sue produzioni originali, così come la serie per famiglie Me contro Te: La famiglia reale, sono state rinnovate per una seconda stagione. Questi rinnovi si aggiungono a quello di Prisma, sempre per una seconda stagione, annunciato lo scorso mese.

Monterossi: Il caso della stagione 2

Monterossi segue Fabrizio Bentivoglio nei panni di Carlo Monterossi, il detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nato dalla penna dello scrittore Alessandro Robecchi. La seconda stagione, disponibile in streaming più avanti quest'anno, tornerà a Milano per raccontare il caso di un imprenditore freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul corpo, un sasso. Per il sovrintendente Carella (Tommaso Ragno) potrebbe trattarsi di una provocazione, un macabro scherzo. Per il collega Ghezzi (Diego Ribon), una firma. Per Flora de Pisis (Carla Signoris) è l'occasione perfetta per spingere gli ascolti di "Crazy Love". Carlo Monterossi, schifato dal cinismo televisivo della "Regina dei cazzi degli altri" deve occuparsene, controvoglia, cercando di limitare i danni. Ma arriva un secondo morto. Poi un terzo. Ognuno con la sua pietra addosso. Riuscirà Monterossi, con l'aiuto di Nadia (Martina Sammarco) e Falcone (Luca Nucera), a risolvere il caso anche questa volta?

Roan Johnson, Davide Lantieri e Robecch tornano alle sceneggiature, con il primo di loro anche regista dei nuovi episodi. La storia, se avete letto i romanzi di Robecchi lo avrete già capito, si basa sul quarto volume della fortunata serie, Torto marcio, pubblicato da Sellerio Editore nel 2017. Nel cast torna anche Donatella Finocchiaro (Lucia), alla quale si aggiungono Francesca Inaudi (Il cacciatore), Keta e Jenny De Nucci (Sempre più bello).

Sono Lillo 2: Il ritorno di Posaman

Arrivata sulla piattaforma all'inizio di quest'anno, la comedy Sono Lillo è nata sulla scia del successo riscosso dal comico e attore Lillo Petrolo nei panni di Posaman, il personaggio da lui interpretato nella prima stagione dello show comico LOL - Chi ride è fuori. I nuovi episodi diretti da Eros Puglielli, attesi su Prime Video nel 2024, continueranno il racconto dal punto in cui si era interrotto. Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma, sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio (Pietro Sermonti) ha ceduto tutti i suoi diritti d'immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che distruggerebbe la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno dal Giappone della moglie Marzia (Sara Lazzaro), maledizioni e varchi dimensionali.

La stagione 2 di Me contro Te: La famiglia reale

Prima serie tv del seguitissimo duo di youtuber e influencer italiani Luigi Calagna e Sofia Scalia, per i loro fan semplicemente Luì e Sofì, Me contro Te: La famiglia reale si ripresenterà entro fine anno con una seconda stagione - diretta da Gianluca Leuzzi - che vedrà i due protagonisti tornare al castello dopo il loro viaggio, ormai affezionati alla regina (Elisabetta Torlasco) e ai suoi tre nipoti Divina, Emma e Tronaldo (Federica Lucaferri, Tiare Marotta e Sebastiano Kiniger), continuando così la loro vacanza-studio. Divina è ora un'influencer, scatta in continuazione selfie per mostrare a tutti i suoi outfit, le aziende le mandano i prodotti da provare e chiunque vorrebbe una foto con lei. Ha assunto anche un'assistente personale, Irene, una ragazzina che pende dalle sue labbra accettando tutte le direttive.

Emma è sempre la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria. Tronaldo, invece, si vede poco al castello, preso dalle sue giocate a bocce o a scacchi con gli amici anziani Virgilio e Anastasio. Bruno e Cornelia (Daniele Marmi e Beatrice Aiello), che continuano a prendersi cura del castello, hanno assunto invece un aiuto cuoco, Milo, un giovane ragazzo che si scoprirà essere segretamente innamorato di Emma.