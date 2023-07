Prime Video: Le Serie TV in streaming a luglio 2023

News Serie TV

Questo mese arrivano le nuove stagione de L'estate nei tuoi occhi e God Omens e la novità Gli orrori di Dolores Roach.

L'estate arriva su Prime Video e porta con sé due ritorni molto, molto attesi dal pubblico delle Serie TV. La seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi, uno dei teen drama più deliziosi del momento, continua i tormenti amorosi di Belly, la quale è solita trascorrere le estati nella casa sulla spiaggia dei suoi migliori amici, i fratelli Conrad e Jeremiah. Ogni anno Belly attende questo momento con trepidazione, ma ora che è cresciuta e che i suoi occhi vedono Conrad e Jeremiah in modo diverso, così come i loro vedono lei in modo diverso, tutto è diventato più difficile. Come se decidere a chi affidare il suo cuore non sia abbastanza arduo per un'adolescente, questa volta tutti loro dovranno fare i conti con una grave perdita. E forse più di una. Tornano anche Azraphel e Crowley, gli eccentrici protagonisti di God Omens, la comedy fantasty di Neil Gaiman basata sul suo romanzo omonimo, che nella stagione 2 intraprende una strada nuova raccontando una storia inedita. La sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e Crowley, un demone dalla vita frenetica, prende una caotica piega quando, dopo aver sventato l'apocalisse ed essersi ristabiliti tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, un inaspettato messaggero - l'Arcangelo Gabriele - presenta loro un mistero sorprendente.

A luglio, a rendete i corpi ancora più madidi di sudore ci penserà la nuova Gli orrori di Dolores Roach. Basata su un podcast di successo, la serie horror con Justina Machado (Six Feet Under) racconta una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd che parla di amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Rilasciata dopo un'ingiusta condanna a 16 anni di prigione, Dolores Roach torna in una Washington Heights riqualificata. Qui, un vecchio amico tossico le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Ma quando la promessa della sua ritrovata stabilità viene rapidamente minacciata, Dolores è spinta al limite per sopravvivere. Visto che sono passati un bel po' di anni dall'ultima volta in tv, pensiamo sia da non perdere poi la possibilità di recuperare o rivedere tutti gli episodi di Nip/Tuck, una delle prime, rivoluzionare creazioni di Ryan Murphy (American Horror Story, Dahmer). La storia è quella di due rinomati chirurghi estetici di Miami divisi tra un mondo fatto di belle donne e macchine costose in cui ricchi clienti incapaci di accettare le proprie imperfezioni avanzano richieste assurde e quadri familiari oltremodo complicati.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a luglio 2023

Serie TV in prima visione

Gli orrori di Dolores Roach , Stagione 1 (7 luglio)

, Stagione 1 (7 luglio) L'estate nei tuoi occhi , Stagione 2 (14 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (14 luglio, episodio settimanale) Good Omens, Stagione 2 (28 luglio)

Altre Serie TV

Nip/Tuck , Stagioni 1-6 (1 luglio)

, Stagioni 1-6 (1 luglio) Chicago P.D., Stagione 8 (14 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Takeshi's Castle Japan, Stagione 1 (25 luglio)

Anime

Gintama, Stagione 7 (14 luglio)

Per i più piccoli

Batman: The Brave and the Bold , Stagione 2 (1 luglio)

, Stagione 2 (1 luglio) Ben 10 , Stagione 2 (1 luglio)

, Stagione 2 (1 luglio) Teen Titans Go! , Stagione 2 (1 luglio)

, Stagione 2 (1 luglio) Masha e Orso, Stagione 3 (18 luglio)

Proseguono (ogni venerdì)