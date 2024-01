Prime Video: Le Serie TV in streaming a febbraio 2024

News Serie TV

Tra le novità del mese lo spy thriller Mr. & Mrs. Smith e la spagnola Regina Rossa.

Cos'è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio? È con questa non-così-singolare domanda che, a febbraio, Prime Video ci introdurrà al mondo di Mr. & Mrs. Smith, una nuova serie tv con la pluripremiata star di Atlanta Donald Glover e Maya Erskine nei panni di due sconosciuti solitari che lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio la quale offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. C'è però una fregatura: nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati, i due vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. Ma la loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Dalla Spagna arriva nel frattempo Regina Rossa, un inquinante thriller in cui una donna danneggiata ma con un enorme quoziente intellettivo torna a collaborare con la polizia quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell'uomo più ricco di Spagna viene rapita.

Tante risate, poi, con la nuova serie animata per un pubblico adulto Il secondo miglior ospedale della galassia. La comedy sci-fi segue Sleech e Klak, due aliene chirurgo e amiche inseparabili, mentre affrontano i casi medici più complessi - e sorprendenti - della galassia, rischiando talvolta la loro stessa (triste) esistenza. Tornano inoltre Josh Gad e Isla Fisher con la seconda stagione di Wolf Like Me. Mary e Gary sono legati dall'attesa della nascita del proprio figlio, ma si profilano grandi domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Nascerà un bambino o un lupo? In questi nuovi episodi la domanda perenne "Che tipo di genitore sarò?" viene spinta ai limiti del... peloso.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a febbraio 2024

Serie TV in prima visione

Mr. & Mrs. Smith , Stagione 1 (2 febbraio)

, Stagione 1 (2 febbraio) Wolf Like Me , Stagione 2 (9 febbraio)

, Stagione 2 (9 febbraio) Il secondo miglior ospedale della galassia , Stagione 1 (23 febbraio)

, Stagione 1 (23 febbraio) Regina Rossa, Stagione 1 (29 febbraio)

Anime

Naruto: Shippuden , Stagione 4 (1 febbraio)

, Stagione 4 (1 febbraio) Dragon Ball , Stagione 3 (9 febbraio)

, Stagione 3 (9 febbraio) Dragon Ball Z , Stagione 3 (9 febbraio)

, Stagione 3 (9 febbraio) Fairy Tail, Stagione 8 (29 febbraio)

Proseguono