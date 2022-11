Pretty Little Liars: Summer School è il nuovo titolo di Original Sin nella seconda stagione

News Serie TV

La serie remake dell'omonimo mistery teen drama di successo in Italia ha appena debuttato con la prima stagione in streaming su Prime Video.

Quando ritroveremo le graziose piccole bugiarde di Pretty Little Liars: Original Sin nella seconda stagione, il remake dell'omonimo mistery teen drama terminato nel 2017, la serie avrà cambiato titolo e si chiamerà Pretty Little Liars: Summer School. Lo ha annunciato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ufficializzando una notizia che aveva già anticipato qualche settimana fa. La nuova stagione, quindi, sarà presumibilmente ambientata in estate e ci catapulterà in un nuovo mistero, dopo che il "peccato originale" a cui faceva riferimento il sottotitolo della prima stagione è stato svelato. Non è ancora chiaro, in ogni caso, se la serie si trasformerà in un vero e proprio drama antologico (quindi con una storia diversa in ogni stagione) o se ci saranno legami tra una stagione e l'altra.

Pretty Little Liars: Summer School, la prima immagine

Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso su Instagram la prima immagine di Pretty Little Liars: Summer School nella quale si vede l'attrice Mallory Bechtel (interprete di Karen Beasley/Kelly Beasley nella prima stagione) soffocata da un megafono da cheerleader. Dietro di lei, alla lavagna, leggiamo il nuovo titolo insanguinato 'Summer School'. "Felice Halloween! Potrebbe essere ancora ottobre, ma non è troppo presto per pensare alle vacanze estive", ha scritto lo showrunner sotto alla foto.

La trama e il cast

Pretty Little Liars: Original Sin - da qualche giorno disponibile anche in Italia in streaming su Prime Video - ha introdotto al pubblico un nuovo gruppo di "graziose piccole bugiarde" tormentate da uno sconosciuto A-ssalitore che voleva punirle per un peccato segreto che i loro genitori avevano commesso due decenni prima... così come per i loro. Le nuove cinque amiche protagoniste (interpretate da Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco) hanno dovuto vedersela a scuola con la ragazza meschina di turno, Karen (Mallory Bechtel) e, infine, con questo misterioso cattivo soprannominato ancora una volta "A".

Visto che la prima stagione di Pretty Little Liars: Original Sin si è conclusa con le protagoniste che hanno festeggiato il Natale, è possibile che il secondo capitolo riparta da un salto temporale passando direttamente alle vacanze estive. Al momento non sappiamo esattamente chi tornerà nei nuovi episodi ma, come confermato in precedenza dallo showrunner, le protagoniste rimarranno le stesse.